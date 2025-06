Controversia por mantenimiento de maquinaria municipal en Santo Domingo

La controversia sobre el estado de la maquinaria municipal de Santo Domingo sigue.

El concejal, Julio Calero, encendió esta polémica al denunciar que más del 55% de la maquinaria adquirida por el Cabildo se encuentra paralizada. El edil insiste que se afecta directamente la ejecución de obras en el cantón. Julio Calero aseguró que ha hecho recorridos por los patios municipales y que ha podido verificar que una parte de la flota se encuentra estacionada y sin operar. El concejal sostiene que hay falta de planificación en el mantenimiento y que incluso existen vehículos nuevos que no están en uso.

Frente a las críticas, Edgar Bravo, subdirector de Mantenimiento Vehicular del Municipio, respondió y dio detalles sobre la maquinaria municipal. Según Bravo, el Municipio de Santo Domingo cuenta con 325 vehículos entre maquinaria pesada, liviana y de uso técnico. De ese total, el 15% pasa por mantenimiento regular, que incluye revisiones preventivas programadas. Adicionalmente, explicó que hay un grupo de vehículos que entra a mantenimiento correctivo, lo que implica más tiempo porque requiere desmontaje y evaluación técnica. “De 20 a 25 máquinas están en mantenimiento en cualquier momento, pero eso no paraliza el desarrollo de obras”, afirmó Bravo.

Mantenimiento de maquinaria

Bravo explicó que la adquisición de repuestos en una institución pública toma entre 30 y 45 días, desde la emisión del informe técnico hasta la compra, para mantener en buen estado la maquinaria municipal. Señaló que esto se debe a los procedimientos administrativos obligatorios. Además, indicó que hay 15 vehículos en proceso de chatarrización, algunos en desuso desde el año 2006. En esos casos, los costos de reparación superan el valor del vehículo mismo, por lo que no resulta viable mantenerlos operativos. Pese a las denuncias, Bravo aseguró que más del 85% de la maquinaria municipal de Santo Domingo está en funcionamiento y cumple con las labores asignadas en distintos frentes de obra. También aclaró que las unidades fuera de servicio representan un porcentaje habitual en una flota de gran tamaño. “La maquinaria está en uso. No se ha detenido la atención de emergencias ni el avance de los proyectos en barrios y sectores rurales”, puntualizó. En sectores como El Esfuerzo y Las Acacias, algunos vecinos han reportado retrasos en trabajos de mantenimiento vial. Aunque no todos relacionan esto directamente con la maquinaria, piden que se llegue con la intervención(21).