Contradicción en EE. UU.: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reafirma recomendación de vacuna Covid-19 en niños

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos emitieron una declaración el 27 de mayo de 2025 en la que contradicen un anuncio previo del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., desmintiendo la retirada de la vacuna contra el Covid-19 del calendario de inmunización para niños y embarazadas. Esta aclaración busca reafirmar la importancia de la vacunación pediátrica, asegurando la continuidad de la disponibilidad de la vacuna para 38 millones de niños de bajos ingresos a través de un programa estatal.

Vacuna Covid-19

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., anunció que la vacuna contra el Covid-19 salía del calendario de inmunización para niños y mujeres embarazadas. Kennedy Jr. hizo esta declaración en un video publicado en la red social X, afirmando que era una «decisión de sentido común» basada en datos científicos. El anuncio generó diversas reacciones y críticas por parte de grupos médicos.

CDC urge a mantener vacunación infantil

Tres días después de la declaración de Kennedy Jr., la CDC emitió un comunicado urgente. La agencia de salud aconseja continuar con la vacunación en niños. Según la CDC, los niños desde los seis meses hasta los 17 años deben recibir la vacuna anti-Covid. Esta vacuna seguirá disponible para aproximadamente 38 millones de niños de bajos ingresos en Estados Unidos. Estos niños forman parte de un programa estatal de salud.

La situación para las mujeres embarazadas es menos clara. La CDC no ha emitido una guía específica sobre estas vacunas, según reportes de The New York Times. Sin embargo, el sitio web de los CDC mantenía hasta el 27 de mayo de 2025 que las mujeres embarazadas son personas para quienes es «especialmente importante» recibir la vacuna. Esto sugiere una continuidad en la recomendación, a pesar de la falta de una guía actualizada y detallada.

Reacciones y posición de expertos

Los cambios anunciados por Kennedy Jr. despertaron críticas inmediatas. Amesh Adalja, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Johns Hopkins, declaró que, aunque el nuevo enfoque de Kennedy coincidía con el adoptado por algunos países, la serie inicial de vacunas del Covid-19 debería formar parte de la inmunización infantil rutinaria. Adalja enfatizó la necesidad de mantener las directrices de salud pública.

Limitación de vacunas

Funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunciaron la semana pasada una limitación en la aprobación de las vacunas contra el Covid-19. La aprobación se restringirá a adultos mayores de 65 años y a personas más jóvenes con algún problema de salud subyacente. La administración Trump afirma que otros países, como Reino Unido, Alemania y Francia, también recomiendan los refuerzos anuales solo para personas mayores e inmunocomprometidas, no para la población general.

Las autoridades de la FDA también señalaron que los fabricantes de vacunas tendrán que realizar nuevos ensayos clínicos. Estos ensayos serían necesarios si desean conservar la aprobación para su uso en personas sanas menores de 65 años. Esta medida busca asegurar la eficacia y seguridad de las vacunas en diferentes grupos demográficos.