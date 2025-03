Compártelo con tus amigos:

La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó el asesinato del periodista de Ecuador, Patricio Aguilar. Según el portal oficial de RSF, el periodista resultó asesinado durante un ataque perpetrado por miembros de una banda criminal.

Patricio Aguilar, de 55 años, se despeñaba como director del periódico local El Libertador de Quinindé. Estaba enfocado en cubrir la realidad de la provincia de Esmeraldas. Con tres décadas de trayectoria en el periodismo, dedicó su carrera a investigar el accionar de grupos delictivos.

Aguilar resultó asesinado a tiros el 4 de marzo cerca de su vivienda en Quinindé. En el lugar, la policía halló 27 casquillos percutidos.

«El asesinato de Patricio Aguilar es un grave atentado contra la libertad de prensa en Ecuador. Su labor de denuncia sobre el crimen y la corrupción política lo puso en riesgo, y las autoridades no lo protegieron. Exigimos una investigación rápida y creíble que no solo lleve a los responsables ante la justicia, sino que también aborde las amenazas más amplias contra los periodistas en el país. Ecuador no puede permitir que este ciclo de violencia e impunidad continúe: es urgente la implementación de medidas concretas para garantizar la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas», declaró Reporteros Sin Fronteras.