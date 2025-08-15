COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Política

Consulta popular de 2025: La propuesta de Noboa que busca reducir la Asamblea de 151 a 71 asambleístas

El presidente Daniel Noboa busca reducir el número de legisladores a menos de la mitad de su cifra actual a través de un referendo previsto para finales de este 2025.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Consulta popular de 2025: La propuesta de Noboa que busca reducir la Asamblea de 151 a 71 asambleístas
Un asambleísta percibe una remuneración de 4.759. Al año, el gasto en salarios para los 151 legisladores asciende a 8'623.308.
Consulta popular de 2025: La propuesta de Noboa que busca reducir la Asamblea de 151 a 71 asambleístas
Un asambleísta percibe una remuneración de 4.759. Al año, el gasto en salarios para los 151 legisladores asciende a 8'623.308.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Corte Constitucional (CC) la tarde del 13 de agosto una de las preguntas de su referendo y consulta popular, la cual propone reducir el número de asambleístas de 151 a 71, según lo anunció el secretario jurídico de la Presidencia.

La propuesta busca una reducción drástica del número de legisladores nacionales y provinciales, argumentando una reducción de gastos para el país. Esta medida forma parte de un paquete de preguntas que el mandatario ha impulsado, entre las que también se incluyen temas de seguridad y financiación política.

Propuesta de reducción legislativa

El Ejecutivo busca modificar el artículo 118 de la Constitución. La propuesta es que la Asamblea Nacional, sin perder su unicameralidad, cambie su conformación de la siguiente manera:

  • Diez asambleístas elegidos en circunscripción nacional.
  • Un asambleísta elegido por cada provincia, y uno más por cada 400.000 habitantes.

Además, se mantiene la elección de asambleístas de regiones, distritos metropolitanos, y la circunscripción del exterior, cuya cantidad será definida por la ley. De aprobarse esta propuesta, el número de legisladores se reduciría a menos de la mitad, quedando en un total de 71 asambleístas.

Justificación económica y antecedentes

En su argumentación ante la Corte Constitucional, el presidente Daniel Noboa justifica la reducción de asambleístas citando los costos que representa su funcionamiento. Un asambleísta percibe una remuneración de 4.759. Al año, el gasto en salarios para los 151 legisladores asciende a 8’623.308, sin incluir otros beneficios, bonificaciones, viáticos o gastos de personal de apoyo.

El Gobierno asegura que la reducción del número de asambleístas aliviaría el presupuesto estatal. Este no es el primer intento de reducir el número de legisladores en el país; el expresidente Guillermo Lasso ya planteó una pregunta similar en su consulta popular, pero esta no fue aprobada por los votantes.

Defensa legal de la pregunta

El mandatario afirma que esta pregunta se enmarca en una enmienda constitucional, por lo que debe tramitarse como referendo. Noboa defiende que la propuesta no altera los principios fundamentales de la Constitución. Argumenta que la reforma constitucional no modifica la supremacía de la Constitución, ni el carácter democrático del Estado ni el sistema representativo.

Además, asegura que no representa una regresión de derechos, por lo cual considera que la Corte Constitucional debe dar vía libre a la pregunta para que los ciudadanos decidan.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

El Ministro Reimberg lanza nuevo cuestionamiento a la Corte Constitucional

Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

El Ministro Reimberg lanza nuevo cuestionamiento a la Corte Constitucional

Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

El Ministro Reimberg lanza nuevo cuestionamiento a la Corte Constitucional

Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO