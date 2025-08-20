Consejo de Participación Ciudadana inadmite 17 impugnaciones contra candidatos a la Judicatura en sesión de más de 8 horas

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) inadmitió las 17 impugnaciones presentadas contra los candidatos que integran las ternas para la designación de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. La decisión, tomada la noche del martes 19 de agosto de 2025, se produjo tras más de ocho horas de sesión de la mesa técnica encargada de evaluar los cuestionamientos.

Este acto tuvo lugar en las instalaciones del CPCCS en Quito, en medio de un proceso de selección que busca renovar una de las instituciones más importantes del sector judicial, por un periodo de seis años.

Las objeciones apuntaban a siete aspirantes: Juan Carlos Benalcázar, Wendy Moncayo, Fabián Fabara, Mario Godoy, Ivonne Núñez y Alfredo Cuadro. En su mayoría, las objeciones señalaban supuesta falta de probidad o idoneidad en los aspirantes. No obstante, varias fueron rechazadas por no cumplir con requisitos básicos, como la falta de copia de la cédula del impugnante o ausencia de la documentación de respaldo.

En el caso de Mario Godoy, uno de los candidatos más observados, la mesa técnica concluyó que las denuncias remitidas ya están en conocimiento de otras instancias y que no existe una sentencia ejecutoriada en su contra, lo que invalidó la objeción.

Criterios técnicos del CPCCS

El miércoles 20 de agosto, Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, defendió la actuación del organismo. Señaló que el proceso se transmite públicamente y cuenta con veeduría ciudadana. Fantoni destacó que “no se trata solo de hablar, sino de hacer y de accionar, y eso es lo que está haciendo el Consejo de Participación para demostrar la seriedad en cada uno de los procesos”.

El funcionario añadió que esperan el informe de la mesa técnica, previsto para el jueves 21 de agosto, y dijo que la designación de los vocales de la Judicatura debe resolverse hasta septiembre como máximo.

Críticas de organizaciones civiles

El Observatorio de Control Ciudadano, en cambio, cuestionó la decisión del CPCCS. A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, denunció que el rechazo de las impugnaciones careció de motivación y vulneró el derecho de participación ciudadana. “Esta resolución arbitraria confirma que el CPCCS reproduce prácticas opacas y negociaciones alejadas de los principios democráticos”, señaló la organización.

Esta organización pidió mayor transparencia en la designación de autoridades judiciales para garantizar un proceso justo. La inadmisión de todas las impugnaciones acelera el proceso para la conformación del Consejo de la Judicatura.

Con la inadmisión de todas las impugnaciones, el proceso para la conformación del Consejo de la Judicatura avanza hacia su etapa final. Este organismo, que estará en funciones durante seis años, tendrá la tarea de dirigir el sistema judicial del país. La ciudadanía permanece atenta a la selección de los nuevos vocales.