Conozca los detalles de cómo postular a las 2.800 vacantes del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación anunció, el 13 de agosto de 2025, la apertura de un proceso de selección a nivel nacional. La convocatoria tiene como objetivo cubrir 2.800 vacantes para docentes y profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma Educa Empleo, y buscan fortalecer el sistema educativo del país. Este plan forma parte de una optimización de USD 12 millones para transformar la educación en Ecuador.

Requisitos y fechas para docentes

De las 2.800 vacantes, 2.300 corresponden a cargos para docentes de escuelas y colegios. Las postulaciones se abrirán del 16 al 18 de agosto de 2025. Entre los requisitos principales que deben cumplir los aspirantes, se destaca la necesidad de contar con un título de tercer nivel registrado en la Senescyt.

Además, los candidatos no deben estar vinculados al Ministerio de Educación bajo los regímenes LOEI o LOSEP. Para las ofertas en Instituciones Interculturales Bilingües, se exige un certificado de bilingüismo. Asimismo, para las vacantes de inglés, se requiere un certificado B2 del Marco Común Europeo de Referencia. Los postulantes tampoco deben incurrir en las prohibiciones establecidas en la normativa del servicio público.

Detalles de la convocatoria para DECE

El Ministerio también incorporará a 500 profesionales para los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). Este proceso busca fortalecer el acompañamiento psicoeducativo de los estudiantes. Las postulaciones se habilitarán del 19 al 21 de agosto de 2025 y se realizarán en la plataforma institucional.

Para quienes deseen formar parte de los departamentos de consejería o DECE, los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos. Se exige un título de tercer nivel técnico, tecnológico o de grado en campos como Educación, Ciencias Sociales, Salud y Bienestar. También son elegibles aquellos con títulos en Psicología General, Psicología Educativa, Psicología Clínica, Trabajo Social y carreras afines.

Proceso de postulación y plan de transformación

Ambos procesos, tanto para docentes como para los profesionales del DECE, estarán disponibles en la página web institucional. Esta iniciativa se enmarca dentro de un plan mayor que busca una optimización de USD 12 millones para transformar el sistema educativo de Ecuador. El Ministerio de Educación implementa este plan para mejorar el servicio educativo en todo el país.