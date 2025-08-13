COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Educación

Conozca los detalles de cómo postular a las 2.800 vacantes del Ministerio de Educación

La nueva convocatoria del Ministerio de Educación abre 2.800 plazas para docentes y consejeros estudiantiles, una oportunidad para profesionales del país.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Conozca los detalles de cómo postular a las 2.800 vacantes del Ministerio de Educación
Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma Educa Empleo, y buscan fortalecer el sistema educativo del país.
Conozca los detalles de cómo postular a las 2.800 vacantes del Ministerio de Educación
Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma Educa Empleo, y buscan fortalecer el sistema educativo del país.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El Ministerio de Educación anunció, el 13 de agosto de 2025, la apertura de un proceso de selección a nivel nacional. La convocatoria tiene como objetivo cubrir 2.800 vacantes para docentes y profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma Educa Empleo, y buscan fortalecer el sistema educativo del país. Este plan forma parte de una optimización de USD 12 millones para transformar la educación en Ecuador.

Requisitos y fechas para docentes

De las 2.800 vacantes, 2.300 corresponden a cargos para docentes de escuelas y colegios. Las postulaciones se abrirán del 16 al 18 de agosto de 2025. Entre los requisitos principales que deben cumplir los aspirantes, se destaca la necesidad de contar con un título de tercer nivel registrado en la Senescyt.

Además, los candidatos no deben estar vinculados al Ministerio de Educación bajo los regímenes LOEI o LOSEP. Para las ofertas en Instituciones Interculturales Bilingües, se exige un certificado de bilingüismo. Asimismo, para las vacantes de inglés, se requiere un certificado B2 del Marco Común Europeo de Referencia. Los postulantes tampoco deben incurrir en las prohibiciones establecidas en la normativa del servicio público.

Detalles de la convocatoria para DECE

El Ministerio también incorporará a 500 profesionales para los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). Este proceso busca fortalecer el acompañamiento psicoeducativo de los estudiantes. Las postulaciones se habilitarán del 19 al 21 de agosto de 2025 y se realizarán en la plataforma institucional.

Para quienes deseen formar parte de los departamentos de consejería o DECE, los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos. Se exige un título de tercer nivel técnico, tecnológico o de grado en campos como Educación, Ciencias Sociales, Salud y Bienestar. También son elegibles aquellos con títulos en Psicología General, Psicología Educativa, Psicología Clínica, Trabajo Social y carreras afines.

Proceso de postulación y plan de transformación

Ambos procesos, tanto para docentes como para los profesionales del DECE, estarán disponibles en la página web institucional. Esta iniciativa se enmarca dentro de un plan mayor que busca una optimización de USD 12 millones para transformar el sistema educativo de Ecuador. El Ministerio de Educación implementa este plan para mejorar el servicio educativo en todo el país.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro enfrenta confiscación millonaria y acusaciones de narcotráfico y terrorismo

Alianza Lima derrota 2-0 a Universidad Católica en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Katy Perry y su productora sancionadas por grabar videoclip en zona protegida

Brasil anuncia línea de crédito de 5 mil millones de dólares para contrarrestar los aranceles de Donald Trump

Estas son las 10 mejores universidades de Ecuador en el 2025, de acuerdo a SCImago Institutions Rankings

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro enfrenta confiscación millonaria y acusaciones de narcotráfico y terrorismo

Alianza Lima derrota 2-0 a Universidad Católica en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Katy Perry y su productora sancionadas por grabar videoclip en zona protegida

Brasil anuncia línea de crédito de 5 mil millones de dólares para contrarrestar los aranceles de Donald Trump

Estas son las 10 mejores universidades de Ecuador en el 2025, de acuerdo a SCImago Institutions Rankings

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro enfrenta confiscación millonaria y acusaciones de narcotráfico y terrorismo

Alianza Lima derrota 2-0 a Universidad Católica en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Katy Perry y su productora sancionadas por grabar videoclip en zona protegida

Brasil anuncia línea de crédito de 5 mil millones de dólares para contrarrestar los aranceles de Donald Trump

Estas son las 10 mejores universidades de Ecuador en el 2025, de acuerdo a SCImago Institutions Rankings

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO