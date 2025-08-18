Conozca la receta tradicional del aguado de pollo ecuatoriano de tan solo cinco pasos

El aguado de pollo, un plato típico de la cocina ecuatoriana, es una sopa sustanciosa que combina pollo, arroz, vegetales y hierbas frescas, ideal para cualquier ocasión. Esta receta, fácil de seguir, utiliza ingredientes comunes y técnicas sencillas para lograr un resultado lleno de sabor. A continuación, se presenta un procedimiento detallado en cinco pasos para preparar este plato tradicional en casa.

El proceso comienza con la cocción del pollo y la elaboración de un caldo aromático, seguido de un refrito que potencia el sabor. Luego, se integran el arroz y los vegetales, y se finaliza con un toque de frescura. Esta preparación, es perfecta para comidas familiares o días fríos.

Paso 1: Cocción del pollo y preparación del caldo

En una olla, coloque 6 presas de pollo de su preferencia, 2 ramas de cebolla blanca, 2 ramas de apio con tallos, tallos de culantro, ½ cucharadita de pasta de ajo, sal, pimienta y orégano seco al gusto. Cubra con suficiente agua y cocine a fuego medio hasta que el pollo esté tierno, aproximadamente 25-30 minutos. Retire las presas, cuele el caldo y resérvelo. Opcionalmente, puede añadir menudencias durante esta cocción para intensificar el sabor.

Paso 2: Reservar el caldo y preparar las presas

Una vez cocidas, retire las presas de pollo del caldo y déjelas reposar. Cuele el caldo para eliminar los restos de hierbas y verduras, asegurando una base limpia y sabrosa para el siguiente paso. Mantenga el caldo reservado para usarlo más adelante en la preparación.

Paso 3: Elaboración del refrito

En una cacerola, caliente un chorrito de aceite y añada ½ cucharadita de pasta de achiote, dejando que se disuelva a fuego bajo. Incorpore ½ cucharadita de pasta de ajo, 1 rama de cebolla blanca y ½ taza de culantro finamente picados, junto con sal y pimienta al gusto. Cocine a fuego bajo, revolviendo constantemente, hasta que los ingredientes desprendan su aroma, aproximadamente 3-4 minutos.

Paso 4: Cocción del arroz y vegetales

Añada ¾ de taza de arroz crudo al refrito, mezcle bien y vierta el caldo reservado. Agregue 1 zanahoria cortada en cubitos, ½ taza de arvejas y, opcionalmente, un cubo de caldo de gallina. Cocine a fuego medio, removiendo ocasionalmente, hasta que el arroz y los vegetales estén suaves, lo que toma unos 15-20 minutos, dependiendo del tipo de arroz.

Paso 5: Integración final y servido

Incorpore las presas de pollo al arroz cocido y mezcle durante 3 minutos para que se calienten e integren los sabores. Añada un toque final de cebolla blanca y culantro finamente picados para dar frescura. Retire del fuego y sirva caliente. ¡Buen provecho!

Contexto cultural del aguado de pollo

El aguado de pollo es un pilar de la gastronomía andina ecuatoriana, valorado por su simplicidad y versatilidad. Según fuentes gastronómicas, este plato tiene raíces en la cocina casera, adaptándose a los ingredientes disponibles en cada región. El uso de hierbas frescas como el culantro y la cebolla blanca es característico, aportando un perfil aromático distintivo.