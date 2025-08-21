Conoce el Google Pixel 10 Pro Fold: diseño innovador y potencia con procesador Tensor G5

Google amplía su serie Pixel 10 con el innovador Pixel 10 Pro Fold, un teléfono plegable que destaca por su pantalla interior de 8 pulgadas, perfecta para el contenido multimedia y la multitarea. Este dispositivo incorpora el potente procesador Tensor G5, diseñado para ofrecer rendimiento y eficiencia. Además, cuenta con una estructura resistente al agua y polvo, asegurando durabilidad.

Durante el evento ‘Made by Google’, presentado por Jimmy Fallon, la compañía presentó esta nueva joya tecnológica que redefine la experiencia del usuario en plegables. El Pixel 10 Pro Fold llega para competir en el mercado con características únicas que combinan funcionalidad y resistencia.

Pixel 10 Pro Fold: pantalla flexible y bisagra de alta duración

El teléfono plegable incluye una pantalla interior Super Actua Flex de 8 pulgadas, creada para sumergir al usuario en videos y facilitar el uso de múltiples aplicaciones. La bisagra incorporada no usa engranajes tradicionales, permitiendo que soporta hasta diez años de apertura y cierre, un avance en la durabilidad de los plegables.

Para proteger la pantalla, Google usó el cristal Gorilla Glass Victus 2 de Corning, que protege contra arañazos y caídas. Además, la resistencia al agua y polvo con certificación IP68 convierte al Pixel 10 Pro Fold en el primer plegable de Google con esta protección, ofreciendo seguridad en cualquier entorno.

Diseño exterior, cámara y funcionalidades avanzadas

En su parte exterior, el teléfono muestra una pantalla Actua de 6,4 pulgadas y una cámara trasera de tres lentes. El sensor principal es un gran angular de 48 megapíxeles, acompañado por un ultra gran angular de 10,5 MP y un teleobjetivo de 10,8 MP, que puede alcanzar hasta 10 aumentos y 20 con la tecnología Super Res Zoom.

La bisagra del Pixel 10 Pro Fold permite usar el teléfono en modo sobremesa, ideal para ver contenidos o fotografías con mayor comodidad, incluso puede transformarse en un trípode para capturar ‘timelapses’. La pantalla dividida facilita el uso simultáneo de varias aplicaciones, adaptando el espacio según se requiera.

Pixel 10 Pro Fold: potencia, batería y seguridad

Este plegable funciona con el procesador Tensor G5, que también impulsa otros móviles de la serie Pixel 10. La batería ofrece más de 24 horas de uso normal y hasta 84 horas con el modo de ahorro extremo activado. Cuenta con carga magnética Qi2 gracias a la tecnología PixelSnap, mejorando la comodidad de recarga.

Las funciones de seguridad utilizan inteligencia artificial para proteger al usuario. El Pixel 10 Pro Fold incluye herramientas contra llamadas y mensajes fraudulentos y sistemas para bloquear el dispositivo en caso de pérdida o robo. Además, Google garantiza hasta siete años de actualizaciones de Android y seguridad.

Disponibilidad y características técnicas

El nuevo Pixel 10 Pro Fold está disponible en colores elegantes como Moonstone (gris) y Jade (amarillo suave). Ofrece 16GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento interno de 256GB, 512GB o 1TB. Sin duda, representa una opción de vanguardia para quienes buscan un plegable poderoso y duradero.