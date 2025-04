Conny Garcés vive un cuento de hadas y nos tiene intrigados, ¿habrá boda?

¿Qué pasa cuando el amor llega con todo? Conny Garcés, la carismática presentadora de 29 años, está viviendo un romance de ensueño desde hace cinco meses en Guayaquil, Ecuador. ¿El protagonista? Un tal Luis, de 40 años, que la mima con detalles espectaculares sin importar el costo. Pero, hay un gran misterio sobre el galán, ya que él prefiere mantenerse lejos de las cámaras y ella, aunque comparte pedacitos, guarda su identidad bajo llave.

Conny ha puesto a sus seguidores a jugar a los detectives. En Instagram, la presentadora sube fotos de sus escapadas románticas y regalos que quitan el aliento, pero el rostro de su pareja sigue siendo un enigma. “No le gusta la farándula”, soltó Conny en una entrevista reciente, dejando claro que Luis no es de los que buscan reflectores. Y aunque no sabemos mucho de él, lo que sí está a la vista es el nivel de sus obsequios.

Hace poco, Conny compartió fotos de un viaje a Cuenca con su amor, en una de ellas se puede ver sus manos entrelazadas, mostrando un anillo brillante que dejó a todos boquiabiertos. “¡Te casas, Conny!”, le escribieron en redes. Pero ella salió rápido a aclarar: “Es un anillo de petición de novia, me lo dio hace seis meses. Nada de boda todavía”.

Además, en la descripción de la publicación Conny dejó claro lo enamorada que está: «Yo no estaba buscando nada en absoluto, en realidad yo no estaba pensando en enamorarme de alguien tan pronto. Pero luego lo conocí y eso fue todo… Yo me enamoré de usted sabiendo que nuestro amor no iba a ser fácil y lo volvería hacer una y otra vez si es necesario», se lee en las primeras líneas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Conny Garcés (@connygrces)

A Conny la tienen enamorada con detalles

Sin duda, una de las cosas que tiene enamorada a Conny son los detalles que le brinda su galán. Para pedirle que fuera su novia, Luis organizó una sorpresa épica: un arreglo floral de 2.000 dólares, hecho en Ambato y llevado hasta Guayaquil con velas y pirotecnia. ¡De película!

Y como si eso fuera poco, a los dos meses de relación, Luis volvió a sorprenderla. Esta vez, con un oso gigante hecho de 1.500 rosas rojas, valorado en 850 dólares. La misma florería de Ambato se lució con esta creación artesanal que tardó horas en armarse. “Fue algo inesperado, me emocioné mucho”, confesó Conny, quien no suele hablar tanto de su vida privada, pero no pudo resistirse a compartirlo.

En redes, la reacción fue inmediata. “Conny, dinos quién es ese hombre ya”, escribió @chismecitoec en X. Otros, más románticos, aplaudieron: “Se ve que te quiere un montón, qué lindo”, comentó @rositaflores92.

¿Un amor bajo llave?

Aunque Conny no suelta prenda sobre Luis, asegura que no tiene nada que esconder. “Si me ven con él en un restaurante, lo presento sin drama. Pero prefiero no exponerlo tanto”, explicó. Este romance llega después de años en los que la presentadora se enfocó en su carrera, y ahora, con rumores de que podría unirse a RTS, su vida personal está dando de qué hablar más que nunca.

El contexto no es nuevo: en Ecuador, otras figuras han vivido romances mediáticos, pero Conny lleva el suyo con un toque discreto y elegante. Sin boda a la vista, sus seguidores ya están cruzando los dedos por más pistas de este cuento de amor que huele a rosas y brilla con anillos.