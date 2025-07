Conmebol Confirma Fechas 17 y 18 de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este martes el calendario completo de las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputarán el 4 y 9 de septiembre de 2025 en diversas ciudades de Sudamérica, con el objetivo de definir los últimos tres cupos directos y el boleto al repechaje intercontinental.

La Conmebol oficializó el cronograma de las últimas dos jornadas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Con Argentina, Ecuador y Brasilya clasificados, las fechas 17 y 18 serán cruciales para determinar qué selecciones asegurarán los tres pasajes directos restantes y cuál disputará el repechaje en marzo de 2026.

Según el reglamento de la FIFA, los partidos con implicaciones directas en la clasificación se jugarán simultáneamente a las 18h30 para garantizar transparencia y equidad. La excepción será el encuentro entre Ecuador y Argentina en Guayaquil, programado para el 9 de septiembre a las 18h00, media hora antes, ya que ambas selecciones están clasificadas.

En la fecha 17, el 4 de septiembre, Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, recibirá a Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco, Asunción, en un duelo clave, ya que la Albirroja busca sellar su clasificación tras 15 años de ausencia en mundiales. Otros partidos incluyen Colombia vs. Bolivia en Barranquilla, Uruguay vs. Perú, en Montevideo, Brasil vs. Chile, y Argentina vs. Venezuela, en Buenos Aires.