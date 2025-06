Confundir apego con amor puede atraparte en relaciones destructivas

Confundir amor con apego puede atraparte en una relación tóxica, donde tu felicidad depende del otro y no de ti mismo. Esto te lleva, tanto a ti como a tu pareja, a comportamientos posesivos, celos excesivos o sacrificios desmedidos, erosionando la autoestima y la autonomía.

En este punto, la psicóloga clínica Mariana Bermúdez detalla que reconocer la diferencia es clave para construir vínculos sanos, basados en confianza y no en control, fomentando relaciones equilibradas y enriquecedoras.

¿Cómo diferencio amor de apego?

La experta detalla que hay patrones que ayudan a identificar cuando se vive una relación desde el apego. “Esto se da cuando sientes que amas demasiado, cuando la relación te pesa, cuando más que paz lo que sientes es aburrimiento o, por el contrario, lo que sientes es zozobra, desesperanza y desmotivación”, indicó.

Agregó que el apego surge desde la niñez, al contemplar las relaciones interpersonales de nuestros padres u otros allegados. “Existen tres tipos de apego, que nos hacen elegir nuestras relaciones al crecer”, precisó.

Las heridas de la niñez afectan al adulto del presente

El primero es el apego ansioso, que se desarrolla tras vivir una niñez vulnerable y sin protección. “Cuando crecemos vamos eligiendo parejas desde el miedo a que nos dejen, y por lo tanto terminamos aceptando lo inaceptable. Por ejemplo, terminamos comprando amor o haciendo cualquier cosa con tal de que no nos dejen”, explicó la psicóloga manabita.

El segundo es el apego evitativo, “que es aquel que cuando fuimos pequeños, nuestros cuidadores no estuvieron presentes, no nos ayudaron a desarrollar correctamente nuestros vínculos, y cuando crecemos pues ponemos muros y autosaboteamos nuestras relaciones”.

Explicó que una persona con apego evitativo puede conocer a un gran prospecto de pareja, pero “dice ‘no me gustó su forma de ser, no me gusta hasta el color de la media’, es decir, busca hasta el mínimo defecto para rechazarlo como una forma de autoprotegerse ante la posibilidad de vivir un nuevo abandono”.

El tercero es el apego sano, donde todos deberíamos estar. “Es en el que podemos estar con una pareja, sentir que la queremos o necesitamos, pero no cambiamos nuestros sueños, no cambia nuestros estilo de vida. No dejamos de ser nosotros mismos para estar en pareja”, precisó.

Ponle fin al apego para disfrutar de un amor libre

Para terminar con un apego dañino es necesario “primero el autoconocimiento. ¿Cómo podríamos saber qué tipo de apego vivimos, si realmente no revisamos nuestra historia, nuestras heridas?”, dijo.

Agregó que el segundo paso es hacernos cargo y sanar esas heridas. “Cuando dejamos el miedo a un lado, podremos estar con la persona que queremos de forma libre, ya no desde el miedo. Para esto es indispensable la terapia, que realmente es ese espacio donde podemos desarrollar habilidades emocionales que nos permitan identificar y construir relaciones mucho más sanas”, finalizó Bermúdez.