Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Confirman la causa de muerte de Kylie Page, estrella del cine para adultos

Kylie Page, famosa por su incursión en el cine para adultos, falleció el pasado 25 de junio. La causa de su muerte acaba de confirmarse.
Kylie Page falleció a los 28 años de edad.
Kylie Page falleció a los 28 años de edad.

Redacción

Redacción ED.

El Departamento Médico Forense del condado de Los Ángeles reveló  que la actriz de cine para adultos Kylie Page, cuyo nombre real era Kylie Pylant, murió de manera accidental por una sobredosis de drogas.

El fallecimiento de la joven, quien apareció en una serie de Netflix, se dio en junio pasado de manera inesperada.

Kylie Page luchaba contra las drogas

Kylie, de 28 años, fue encontrada sin vida en su hogar de Hollywood el pasado 25 de junio, tras un chequeo de bienestar solicitado por un amigo preocupado.

El informe forense, citado por medios como People y Daily Mail, confirmó que la causa fue una sobredosis accidental de fentanilo y cocaína, con presencia de drogas y parafernalia en el lugar.

La actriz, originaria de Tulsa, Oklahoma, tenía un historial de consumo de sustancias desde la adolescencia, según reportes previos.

Carrera y legado en la industria

La mujer se destacó en la industria del cine para adultos desde 2016, colaborando con estudios como Vixen Media y Brazzers. Esta última empresa lamentó su muerte en un mensaje en X, destacando: “Kylie será recordada por su risa, amabilidad y por iluminar cada lugar al que iba. Extendemos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y admiradores”.

Su carrera incluyó más de 200 escenas y una aparición en la docuserie de Netflix, Hot Girls Wanted: Turned On (2017), donde habló sobre su vida profesional y desafíos personales.

Tras su inesperado deceso, la familia de Kylie lanzó una campaña en GoFundMe para cubrir gastos funerarios, describiéndola como “una hija que amaba intensamente, una hermana que nunca soltaba la mano y una amiga que siempre estaba para los demás”.

Kylie tenía 60 días de sobriedad

Según Daily Mail, Kylie Page había alcanzado 60 días de sobriedad antes de su muerte, participando activamente en reuniones de Alcohólicos Anónimos. Incluso, lideró algunas sesiones, demostrando su compromiso.

A pesar de estos esfuerzos, su historial incluía etapas de rehabilitación y residencias de apoyo, lo que sugiere una lucha prolongada con las adicciones. El deceso ocurrió un día después de su última publicación en redes sociales.

La agencia Hussie Models, que representaba a Page, emitió un comunicado calificando su pérdida de “devastadora” y resaltando su calidez. Alex Mack, vocero de la agencia, afirmó: “Era un alma amable, una magnífica amiga y siempre transmitía calidez y energía”. Mientras que su colega Leah Gotti la recordó como una persona positiva y sociable, destacando su inicio conjunto en la industria a los 18 años. (13)

