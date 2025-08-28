Confirman 15 casos de tuberculosis en la cárcel Bellavista de Santo Domingo

Quince personas privadas de la libertad han sido diagnosticadas con tuberculosis en Santo Domingo, específicamente en la cárcel Bellavista, en este 2025. El reporte fue confirmado esta semana por las autoridades de salud, que indican que uno de los factores es el hacinamiento y a las condiciones de vida en el centro penitenciario.

Tuberculosis en Santo Domingo: quince casos confirmados en Bellavista

La información se confirmó por Melva Morales, responsable zonal de Vigilancia de la Salud en la Zona 4, durante una entrevista concedida a Manavisión Plus. Según la funcionaria, el registro actual indica la existencia de 15 casos confirmados de tuberculosis en la cárcel Bellavista de Santo Domingo, además de un interno fallecido en los últimos días como consecuencia de la enfermedad.

Morales aclaró que, aunque la tuberculosis es una enfermedad curable, su evolución depende de múltiples factores: el estado de inmunidad del paciente, el diagnóstico oportuno, el apego al tratamiento y la respuesta del organismo a los medicamentos.

Condiciones en los centros penitenciarios

El hacinamiento carcelario es un factor determinante en la propagación de enfermedades respiratorias como la tuberculosis. Morales explicó que, si bien la enfermedad puede presentarse en cualquier entorno, las condiciones de sobrepoblación en los centros de privación de libertad elevan el riesgo de transmisión.

Las brigadas médicas ingresan regularmente a los recintos penitenciarios para realizar diagnósticos, aplicar pruebas y garantizar que los pacientes reciban los medicamentos de forma observada. “El tratamiento mínimo dura seis meses, y requiere disciplina y control permanente”, indicó la funcionaria.

Tuberculosis en cárcel de Santo Domingo: acciones de control sanitario

De acuerdo con los reportes oficiales, en Santo Domingo se mantienen alrededor de 15 casos activos de tuberculosis bajo tratamiento, aunque no se descarta la existencia de otros internos con la enfermedad aún no diagnosticada.

Morales señaló que el trabajo actual se enfoca en ampliar la cobertura diagnóstica para detectar nuevos contagios de forma temprana. “Lo importante es identificar a tiempo a los pacientes y garantizar que completen el tratamiento hasta la curación”, aseguró.

Antecedentes y estadísticas

La tuberculosis continúa siendo un problema de salud pública en Ecuador.

Las autoridades insisten en que, pese a los riesgos, la situación se mantiene bajo control. El Ministerio de Salud Pública ejecuta brigadas de diagnóstico y tratamiento directo supervisado. Además, se aplican campañas de concienciación para que los internos completen las terapias de manera adecuada. “Estamos interviniendo en todos los centros de privación de libertad. La tuberculosis no es ajena a la población, pero con un diagnóstico oportuno y tratamiento constante se logra la curación”, afirmó Morales (31).