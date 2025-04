Confirmado: seis personas, entre ellas tres niños, perdieron la vida tras el accidente de un helicóptero en el río Hudson

Un helicóptero Bell 206 se estrelló en el río Hudson cerca de Jersey City, Nueva York, causando la muerte de seis personas, incluidos tres niños. Así lo informó CNN, citando al alcalde de Nueva York.

«Las seis víctimas fueron removidas del agua. Lamentablemente, las seis fueron declaradas muertas«, afirmó el alcalde Eric Adams ante los medios de comunicación.

El 10 de abril de 2025, a las 3:15 p.m., un helicóptero Bell 206 operado por Meridian Helicopters se desplomó en el río Hudson, cerca del muelle 25, entre West Street y Canal Street, en Nueva York. A bordo viajaban seis personas: el piloto y cinco miembros de una familia española, incluyendo dos adultos y tres niños. Todos fallecieron en el acto. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Accidente en una zona turística

El río Hudson, que atraviesa Nueva York y Nueva Jersey, es conocido por su intenso tráfico aéreo, especialmente en el «Hudson River VFR Corridor» (Corredor del Rio Hudson). Este es utilizado por vuelos turísticos en helicóptero. Empresas como Liberty Helicopters y HeliNY ofrecen recorridos panorámicos sobre Manhattan y sus alrededores. El helicóptero partió en un vuelo turístico que debía ofrecer vistas panorámicas de la ciudad. Sin embargo, alrededor de las 3:14 p.m., el helicóptero comenzó su descenso y, momentos después, cayó al río Hudson.

Las imágenes que se han difundido del momento muestran que el morro del helicóptero se inclina hacia abajo, y la gravedad impulsa su caída a toda velocidad. Durante el terrible momento se observa como la máquina comienza a girar violentamente sobre sí misma, como un trompo a toda velocidad. El movimiento tipo remolino para con el terrible y dramático impacto.

Respuesta de emergencia

Equipos de rescate de Nueva York y Nueva Jersey, incluyendo bomberos y policías, acudieron al lugar del accidente. Videos en redes sociales también mostraron el helicóptero invertido y mayormente sumergido en el agua, rodeado por varias embarcaciones de rescate.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) han iniciado una investigación para determinar las causas del accidente. Mientras tanto, la Guardia Costera mantiene una zona de seguridad en el área, deteniendo el tráfico marítimo cercano al lugar del siniestro.

Se debatirá otra vez el tema de seguridad

Este accidente revive preocupaciones sobre la seguridad en el corredor aéreo del río Hudson. En 2009, una colisión entre un helicóptero y una avioneta resultó en la muerte de nueve personas. Tras ese incidente, se implementaron regulaciones más estrictas para mejorar la seguridad en la zona, pero el nuevo accidente, seguro retomará el debate.

Las visitas son numerosas

Según datos de turismo de Nueva York, el estado recibe aproximadamente 265 millones de visitantes al año (basado en estimaciones pre-pandemia y recientes del 2023 por parte de Empire State Development y otras fuentes). De estos, una proporción significativa visita la ciudad de Nueva York, pero el Hudson Valley también atrae a millones por su belleza natural, sitios históricos y proximidad a la metrópoli.

Para el Hudson Valley específicamente, se estima que entre 10 y 15 millones de turistas lo visitan anualmente. Estas cifras se estiman con viajes de un día desde Nueva York y visitas más prolongadas. Esto incluye atracciones como el río Hudson, el Walkway Over the Hudson, mansiones históricas y parques estatales. Sin embargo, no hay un desglose oficial por modo de transporte para toda la región.

Estimación por modo de transporte

La gran mayoría de los turistas llega por tierra. Dado que el Hudson Valley es accesible por carretera y ferrocarril desde Nueva York y otras áreas cercanas. Se estima que entre el 85% y 90% de los visitantes (aproximadamente 8.5 a 13.5 millones) llegan por este medio. Esto incluye turistas que conducen desde áreas metropolitanas o usan transporte público para explorar ciudades como Beacon, Poughkeepsie o Cold Spring.

Los viajes por agua incluyen ferries, cruceros turísticos y embarcaciones privadas. Los cruceros por el río Hudson, son populares, especialmente en Manhattan, pero también hay tours desde lugares como Kingston o Newburgh. Se estima que entre 500.000 y 1 millón de turistas al año experimentan el río Hudson por agua. Esto representa un 5-10% del total de visitantes al Hudson Valley. Esto es una fracción menor en comparación con la llegada por tierra, ya que el acceso por agua es más limitado y estacional.

Los viajes aéreos son más costosos

Los vuelos turísticos en helicóptero sobre el río Hudson son una actividad destacada. Según reportes de la industria y estimaciones basadas en la capacidad de estas compañías, se calcula que entre 50.000 y 100.000 turistas anuales participan en vuelos en helicóptero sobre el Hudson. Esto representa menos del 1% del total de visitantes al Hudson Valley, ya que los vuelos son costosos (generalmente entre 200 y 500 dólares por persona) y tienen una capacidad limitada (cada helicóptero lleva de 4 a 6 pasajeros por vuelo).

Estas cifras son aproximaciones, ya que no existen estadísticas oficiales específicas para el río Hudson desglosadas por modo de transporte.

El cielo de Nueva York, especialmente sobre los ríos Hudson y East River, mantiene un tránsito constante de aeronaves. Helicópteros de negocios y turismo despegan y aterrizan a diario desde varios helipuertos situados cerca del agua. Estos puntos estratégicos permiten una vista privilegiada de la ciudad y una conexión rápida con zonas clave de Manhattan.

El turismo en helicóptero

Los vuelos ofrecen panorámicas de la Estatua de la Libertad, el Empire State y el perfil completo de Manhattan. A lo largo de los años, se han registrado varios accidentes relacionados con vuelos en helicóptero. Uno de los accidentes más recordados ocurrió en 2018, cuando un helicóptero turístico cayó en el río East. El siniestro dejó cinco muertos y generó críticas sobre las medidas de seguridad. Otro episodio grave tuvo lugar en 2009, cuando un helicóptero chocó con un avión privado. El impacto dejó nueve víctimas mortales.

Ese mismo año, el río Hudson fue escenario de una emergencia que terminó en milagro. Un avión de US Airways tuvo que amerizar tras perder potencia en ambos motores. La pericia del piloto permitió que los 155 pasajeros sobrevivieran. Este hecho se conoce como el «Milagro en el Hudson» y fue noticia mundial, e incluso generó una película.

Condiciones del río Hudson: temperatura y profundidad

El río Hudson presenta desafíos particulares para operaciones aéreas y acuáticas. Su profundidad alcanza los 60 metros en algunas zonas, lo que complica las maniobras de rescate en caso de emergencia. Además, la temperatura del agua durante esta época del año ronda los 8 grados Celsius (o centígrados). Este nivel térmico representa un peligro para la supervivencia humana en caso de caída, ya que el cuerpo pierde calor rápidamente en aguas frías. La hipotermia puede aparecer en pocos minutos si no se actúa con rapidez.

Estas condiciones naturales exigen una respuesta inmediata y eficaz por parte de los equipos de emergencia