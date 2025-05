¿Confirmado? Lo que dijo Shakira sobre regresar a la Met Gala 2025

Shakira, la superestrella colombiana, aterrizó en Nueva York en mayo de 2025, avivando especulaciones sobre su asistencia a la Met Gala, según Infobae. Tras su debut en 2024 con un vestido rojo de Carolina Herrera, la cantante de 47 años podría volver a la alfombra roja del evento de moda más exclusivo, bajo el tema Superfine: Tailoring Black Style (Impecable: la confección del estilo negro).

Shakira no pasa desapercibida. El 4 de mayo de 2025, la cantante colombiana compartió en Instagram una selfie con los rascacielos de Nueva York de fondo, acompañada de un críptico “Estoy aquí”. La frase, un guiño a su éxito Te aviso, te anuncio, desató una ola de especulaciones sobre su presencia en la Met Gala 2025, según Infobae. Su debut en 2024, donde brilló en un vestido rojo de Carolina Herrera con una capa escultórica, dejó la vara alta.

En 2024, Shakira, de 47 años, conquistó la alfombra roja del Metropolitan Museum of Art por primera vez. Su vestido, diseñado por Wes Gordon, presentaba recortes geométricos, una rosa central y una capa de casi 100 metros de tela, según Vogue. “Queríamos que fuera la mejor versión de Shakira”, dijo Gordon. El look, que interpretó el dress code The Garden of Time, fue un éxito, y su presencia marcó un hito tras su reinvención post-separación de Gerard Piqué. Este año, se rumorea que llevará un diseño de Prabal Gurung, según Times Now, lo que anticipa otro momento memorable.

La Met Gala 2025: Un escenario de prestigio

La Met Gala 2025, programada para este 5 de mayo, celebra la exposición Superfine: Tailoring Black Style, inspirada en el libro Esclavos de la moda de Monica L. Miller. Con el código de vestimenta A tu medida, el evento honra el dandismo y la elegancia afrodescendiente, ofreciendo a Shakira una oportunidad para reinterpretar su estilo vibrante. Se espera que comparta mesa con figuras como Diljit Dosanjh, también vestido por Gurung, según Times Now. La lista de latinos incluye a Karol G, Feid, Bad Bunny, y Anitta, según Infobae, prometiendo una noche diversa.

La llegada de Shakira a Nueva York, justo antes de iniciar su gira Las Mujeres Ya No Lloran el 13 de mayo en Miami, refuerza su estatus global. Su post en Instagram, con dulces alusivos al evento, fue visto como una confirmación velada. En 2024, horas antes de la gala, usó una estrategia similar, generando expectativa. Su estilista, presente en la ciudad, aviva los rumores, según comentarios en redes.

Shakira, más allá de la moda

Shakira no solo asiste a la Met Gala por moda; es un reflejo de su reinvención. Tras su ruptura con Piqué en 2022, la cantante ha abrazado nuevas facetas, desde éxitos como Puntería hasta apariciones en eventos de alto perfil. “La música fue el pegamento que reconstruyó mi vida”, dijo a ELLE en 2022. Su presencia en la gala, como la de Rosalía o Zendaya, eleva la representación latina en un evento liderado por Anna Wintour.

Con 40 millones de oyentes mensuales en Spotify y una carrera que abarca desde Pies Descalzos hasta Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira está en la cima. Su posible asistencia a la Met Gala 2025, con un look que podría fusionar elegancia y raíces latinas, anticipa otro capítulo icónico. Como dijo en 2024: “Estoy lista para brillar”. Ya sea con Prabal Gurung o con su carisma inconfundible, Shakira promete convertir la alfombra roja en su escenario, inspirando a fans y marcando un hito en la moda global.