Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Seguridad
Crónica

Conductor huyó tras matar a peatón: ¿qué pasó en Chone?

Un adulto mayor murió atropellado en Chone por un vehículo que fugó; la Policía Nacional investigó el accidente en el paso lateral Josefina Viteri.
El cuerpo del adulto mayor quedó tirado en medía vía luego de ser arrollado por una carro (fantasma).
Redacción

Redacción ED.

Jorge Bartolomé Napa Almeida, de 64 años, es el peatón que murió atropellado el 7 de agosto de 2025 a las 16h00 en el paso lateral Josefina Viteri Mendoza, Chone, Manabí, por el conductor de un vehículo que escapó.

El paso lateral Josefina Viteri Mendoza, se convirtió en el escenario de una tragedia. Jorge Bartolomé Napa Almeida, un adulto mayor de 64 años, intentó cruzar la vía frente a una gasolinera, cerca del acceso al terminal terrestre, cuando un vehículo, según testigos, lo impactó a alta velocidad. El chirrido de los neumáticos resonó, seguido de un estruendo que dejó al hombre tendido boca abajo en la calzada, sin vida.

Testigos, conmocionados, relataron que el conductor aceleró tras el choque y huyó sin prestar auxilio. Los presentes, incapaces de identificar el modelo o placa del automotor, alertaron al ECU-911. Una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Chone llegó al lugar, pero los paramédicos confirmaron el fallecimiento de Napa, quien vestía una camisa blanca y un pantalón negro. Agentes de la Unidad de Tránsito de la Policía Nacional acordonaron la zona para evitar nuevos incidentes y cubrieron el cuerpo con una sábana.

Familiares de Napa acudieron al lugar minutos después, devastados por la noticia. Sus llantos resonaron mientras la Fiscalía de Manabí autorizaba el levantamiento del cadáver, que trasladaron al Centro Forense de Manta para la autopsia, realizada este viernes. Los agentes recolectaron testimonios y buscaron cámaras privadas en la gasolinera, ya que el sector careció de videovigilancia pública. La Fiscalía abrió una investigación por homicidio culposo, conforme al artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Investigación identidad de conductor que arrolló a peatón

La Policía Nacional analizó huellas de neumáticos en la vía para identificar el tipo de vehículo involucrado. Los agentes interrogaron a testigos, quienes describieron un automotor oscuro, pero no recordaron detalles precisos. La Fiscalía solicitó registros de cámaras en el terminal terrestre y revisó denuncias similares en Chone.

Los investigadores compararon el caso con un atropello en Portoviejo el 6 de agosto, donde el conductor también fugó. La autopsia determinará las lesiones exactas de Napa.

La muerte de Jorge Napa en Chone enlutó a Manabí y expuso los riesgos del paso lateral Josefina Viteri. La Policía Nacional investigó, mientras la comunidad exigió seguridad vial.

Contexto de inseguridad vial en Chone

Chone registra 10 accidentes de tránsito entre enero y julio de 2025 con saldos lamentables. En junio, un choque en la vía a San Vicente dejó dos heridos. El paso lateral Josefina Viteri, con tráfico constante y sin señalización adecuada, preocupa a los vecinos, quienes denunciaron el exceso de velocidad de los conductores. 

Los agentes de tránsito se encuentran tras la pista de la identificación del conductor del carro, quien permanece prófugo. (22)

