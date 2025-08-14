Conductor de tricimoto fue hallado maniatado y quemado en Buena Fe

Héctor Antonio Briones Arboleda, de 45 años, fue hallado maniatado y quemado en Buena Fe el jueves 14 de agosto, un día después de desaparecer en circunstancias aún bajo investigación policial.

Reconocimiento en medio del dolor a su familiar maniatado y quemado en Buena Fe

La desaparición de Briones ocurrió el miércoles, cuando fue visto por última vez conduciendo su tricimoto por las calles de Buena Fe. Desde ese momento, su familia perdió contacto con él.

La búsqueda terminó en tragedia. La mañana del jueves, un supervisor de una hacienda bananera del recinto El Tigre encontró un cadáver calcinado en medio de la plantación y alertó a la Policía.

Pese al estado del cuerpo, los familiares de la víctima lograron reconocerlo por su vestimenta: zapatos rojos, camiseta celeste y un jean. Según allegados, “las prendas permitieron su identificación porque el cuerpo estaba irreconocible”.

Maniatado y quemado en Buena Fe

El hallazgo reveló un crimen atroz. El cuerpo de Briones estaba maniatado a una caña, baleado y posteriormente incendiado. La violencia empleada reflejó un ensañamiento que conmocionó a la comunidad.

Agentes de la Policía recogieron evidencias en el lugar y trasladaron el cuerpo a la morgue de Quevedo para las pericias correspondientes. La Unidad de Muertes Violentas asumió la investigación del caso. Por ahora, las autoridades buscan determinar si este asesinato de maniatado y quemado en Buena Fe guarda relación con otros hechos violentos ocurridos en el mismo cantón durante la última semana.

Ola de crímenes en Buena Fe

La muerte de Briones no es un hecho aislado. Desde el 7 de agosto, cinco hombres han sido asesinados en circunstancias violentas en Buena Fe, aumentando la alarma ciudadana.

El miércoles, en la parroquia Patricia Pilar, fue ejecutado a tiros Holger Armando Quintuña, de 50 años, mientras se encontraba en el portal de su vivienda. Dos días antes, falsos policías irrumpieron en una casa en el sector Nueva Buena Fe. En ese ataque murió Luis Antonio Giler Banchén, de 32 años, mientras que Yaneth Ignacia N. resultó herida y permanece en estado crítico.

Antecedentes recientes

El 7 de agosto se registraron dos crímenes más. En la mañana, Jefferson Leonel Fernández Yoza, de 25 años, reportado como desaparecido, fue hallado sin vida, con cortes en sus manos y piernas tras haber sido maniatado.

Ese mismo día, por la noche, Duquerman Geovanny Rentería González fue encontrado muerto junto a una camioneta incendiada en la vía Buena Fe-Patricia Pilar. El vehículo estaba reportado como robado desde abril. En este contexto, el caso de Briones, hallado maniatado y quemado en Buena Fe, se suma a una cadena de asesinatos que mantienen bajo presión a las autoridades locales.

Investigación en curso

Los equipos especializados trabajan en la fijación de indicios, levantamiento de testimonios y análisis de balística para esclarecer la participación de grupos armados en los hechos. Aunque las investigaciones avanzan, las autoridades aún no confirman si los crímenes tienen conexión directa entre sí. Sin embargo, el patrón de violencia extrema ha generado alarma en Buena Fe y sus alrededores (31).