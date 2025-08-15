Conductor de servicio puerta a puerta fue asesinado en Santo Domingo tras ataque armado en La Cubera

Un hombre de 29 años, identificado como Andrés Isaías Lara Gallegos, fue asesinado en Santo Domingo la madrugada del 15 de agosto de 2025, en el barrio La Cubera, calle Arenillas, cuando circulaba en el vehículo que trabajaba y fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Ataque armado en La Cubera dejó como resultado un hombre asesinado en Santo Domingo

El hecho ocurrió alrededor de las 00h10. La víctima quedó en el asiento delantero del carro, con varias heridas de proyectil en la región del cráneo. Personal de Muertes Violentas y Criminalística acudió al sitio tras reportarse el suceso.

Se confirmó la presencia de varios indicios balísticos en el lugar y luego de levantar indicios en el sitio se trasladó el cuerpo de la víctima al Centro Forense de Santo Domingo para las pericias correspondientes.

Asesinado en Santo Domingo: Reacciones de la familia

En videos difundidos, familiares de Andrés Lara describieron al joven como un hombre trabajador, creyente y dedicado a sostener económicamente a sus padres. Mostraron documentos que certifican que no tenía antecedentes penales.

“No es un delincuente más, él fue un joven honrado y trabajador”, aseguró uno de sus allegados. Su entorno destacó su humildad y lo recordaron como una persona apreciada en la comunidad.

El presidente de una compañía de servicios de viajes ejecutivos, en un comunicado oficial, señaló que Lara trabajaba como conductor de servicio puerta a puerta. Expresó que al momento del ataque cumplía con sus labores y fue víctima de la delincuencia.

Velorio en Los Unificados

El cuerpo de Andrés será velado en la cooperativa de vivienda Los Unificados, donde familiares y amigos le darán el último adiós. En redes sociales, numerosas personas enviaron mensajes de condolencia, resaltando su calidad humana y su compromiso laboral.

Este asesinato se suma a una serie de crímenes violentos registrados en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en los últimos meses. Con este caso la cifra de muertes violentas asciende a 77 en lo que va del año en la provincia.

Contexto de violencia en Santo Domingo

Pese a que las autoridades insisten en que las cifras de índices delincuenciales han disminuido, existe temor en la ciudanía tras asaltos y robos que se han presenciado en varios puntos de la provincia.

Las autoridades anunciaron que se mantienen las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer las motivaciones del crimen. Mientras tanto, la comunidad permanece consternada y con temor tras el nuevo hecho de sangre (31).