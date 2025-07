Condenan a trece por delincuencia organizada y tráfico de drogas en Ecuador

El Tribunal de Garantías Penales Especializado en Corrupción y Crimen Organizado de Quito, provincia de Pichincha, sentenció a trecepersonas. Ellos son procesados como autores directos del delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

Los líderes Kerly A., Juan Ch., Aldair O., Henrry C. y Cristian R. recibieron treceaños de prisión, mientras que los colaboradores Carlos A., Luis A., José M., Josué M., Gerardo P., Heiner C., Brayan C. y Alexandra R. fueron condenados a diez años.

La sentencia

La sentencia por tráfico se derivó de un juicio que comenzó el 8 de mayo de 2025 y se extendió por seis jornadas consecutivas. En la primera audiencia, el fiscal presentó su alegato de apertura. Este argumentó que los procesados forman parte de Comandos de la Frontera, un grupo armado disidente de las FARC, activo en la frontera colombo-ecuatoriana.

La Fiscalía sostuvo que los acusados participaron en múltiples delitos. Esstos están relacionados con el tráfico de drogas en provincias como Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Guayas y Orellana. Durante las jornadas siguientes, se presentaron más de sesenta testimonios de agentes de la Policía Nacional y peritos, quienes aportaron detalles de seguimientos, vigilancias y pericias técnicas, incluyendo inspecciones oculares y análisis de voz. Esto llevóa a la sentencia de trece años.

La audiencia por tráfico

En la última diligencia, las partes expusieron sus alegatos de cierre antes de que el Tribunal deliberara. El fallo también ordenó iniciar una investigación por lavado de activos, basada en un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que detectó el manejo irregular de grandes sumas de dinero, sugiriendo una red más amplia de operaciones ilícitas dedicadas al tráfico de drogas.

El caso se originó con un operativo liderado por la Fiscalía la madrugada del 29 de agosto de 2024, realizado simultáneamente en Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Guayas y Orellana. En esta acción, fueron detenidas dieciséis personas, tres de las cuales fueron excluidas del proceso por tráfico de drogas falta de pruebas.

Investigación policial del tráfico

Las investigaciones revelaron que los implicados formaban parte de una estructura delictiva transnacional dedicada al tráfico de drogas, armas y lavado de activos.

Uno de los líderes señalados, Roberto Carlos A., detenido el 26 de junio de 2025 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, mediante una operación coordinada con Interpol. Considerado el máximo responsable de Comandos de la Frontera, su extradición a Ecuador está en proceso para que enfrente juicio por tráfico de drogas. Esta captura internacional refuerza la magnitud de la red desmantelada.

Contexto delictivo en Ecuador