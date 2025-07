Condenan a cinco personas por secuestro en Zapotillo con nueve años de prisión

El Tribunal de Garantías Penales de Loja sentenció a nueve años y cuatro meses de prisión a Jorge Camilo A. R., Yuber Romario C. R., Jonathan Gustavo C. R., Byron Alejandro V. R. y Junior Enrique L. C. por el secuestro de un hombre. Ocurrió el 7 de septiembre de 2024 en Zapotillo. La víctima, tras ser agredida, logró escapar, lo que permitió la captura de los responsables.

El cantón Zapotillo, en la provincia de Loja, fue escenario de un violento secuestro que culminó con la condena de cinco personas el 7 de julio de 2025. El Tribunal de Garantías Penales de Loja, tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, dictó una sentencia de nueve años y cuatro meses. la sentencia es contra Jorge Camilo A. R., Yuber Romario C. R., Jonathan Gustavo C. R., Byron Alejandro V. R. y Junior Enrique L. C., identificados como autores directos del delito de secuestro. El secuestro El secuestro ocurrió la madrugada del 7 de septiembre de 2024, cuando un grupo de individuos irrumpió con violencia en el domicilio de la víctima. Bajo amenazas, los secuestradores trasladaron al hombre a un inmueble alejado del centro poblado, donde fue sometido a agresiones verbales, físicas y psicológicas. La rápida reacción de los familiares, que presenciaron el secuestro, permitió alertar a la Policía Nacional a través del sistema ECU 9-1-1, desencadenando un operativo de búsqueda en la zona. Con base en las descripciones proporcionadas por los familiares, que incluyeron detalles sobre los vehículos utilizados por los secuestradores, la Policía Nacional desplegó un operativo en las inmediaciones de Zapotillo. La víctima, aprovechando un descuido de sus captores, logró escapar y, durante la persecución, los agentes policiales interceptaron a los cinco implicados.