Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Delincuencia

Condenan a 24 meses de prisión por tráfico de drogas en Riobamba

Patricia del Rocío C. P., fue condenada a 24 meses de prisión por tráfico ilícito de 13 gramos de cocaína en Riobamba, tras un procedimiento abreviado.
Mujer es sentenciada por el delito de tráfico de drogas.
Mujer es sentenciada por el delito de tráfico de drogas.
Mujer es sentenciada por el delito de tráfico de drogas.
Mujer es sentenciada por el delito de tráfico de drogas.

Redacción

Redacción ED.

Un Juez de Garantías Penales de Chimborazo sentenció a Patricia del Rocío C. P., a 24 meses de prisión y una multa de cuatro salarios básicos unificados por tráfico ilícito de 13 gramos de cocaína en Riobamba. La aprehensión ocurrió el 26 de diciembre de 2023 en las calles Chile y Gaspar de Villarroel, tras una operación antinarcóticos basada en información reservada.

La lucha contra el tráfico de drogas en Riobamba, provincia de Chimborazo, sumó un nuevo capítulo con la condena de Patricia del Rocío C. P., quien aceptó su responsabilidad en el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en mediana escala.

El 19 de agosto de 2025, un Juez de Garantías Penales impuso una pena de 24 meses de privación de libertad y una multa equivalente a cuatro salarios básicos unificados (aproximadamente 2,000 dólares, según el salario básico de 2025). Esto tras un procedimiento abreviado que permitió agilizar el proceso judicial.

La detención

El caso se remonta al 26 de diciembre de 2023, cuando agentes de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional realizaron una operación en las calles Chile y Gaspar de Villarroel, en el corazón de Riobamba. Basados en información reservada, los uniformados identificaron a Patricia del Rocío C. P., como presunta responsable de tráfico de drogas en la vía pública.

Durante un registro personal, los agentes encontraron en su posesión pequeñas fundas plásticas. Estas contenían 13 gramos de cocaína, junto con otros indicios no detallados por las autoridades. La aprehensión se llevó a cabo en flagrancia, lo que permitió a la Policía actuar de inmediato. La ahora sentenciada por tráfico fue trasladada a una unidad judicial, donde se inició el proceso penal bajo la supervisión de la Fiscalía.

Audiencia y Pruebas por tráfico

En la audiencia por tráfico, la fiscal a cargo presentó un conjunto de elementos probatorios que respaldaron la acusación. Entre las pruebas destacaron el parte de aprehensión, que documentó las circunstancias de la detención; el informe de verificación, pesaje y análisis químico, que confirmó que la sustancia incautada era cocaína con un peso de 13 gramos; y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, que detalló las evidencias recolectadas en la escena.

Estos elementos, junto con la aceptación de responsabilidad por parte de la acusada, permitieron al juez dictar la sentencia por tráfico. Esto en el marco de un procedimiento abreviado, una figura legal que reduce la pena a cambio de la confesión del imputado. El procedimiento abreviado, contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, agilizó el proceso al evitar un juicio prolongado.

La fiscal destacó que la colaboración de Patricia del Rocío C. P., fue clave para cerrar el caso de manera expedita. Aunque no se revelaron detalles sobre posibles acuerdos adicionales o información proporcionada por la sentenciada. (27)

