¡Condenado en Manabí! le dan siete años de cárcel por abusar de una menor de edad

Un tribunal condenó a Marcos O., a siete años de cárcel, por abusar sexualmente de una niña de 7 años, mientras su madre trabajaba como empleada doméstica.

La mañana del miércoles 27 de agosto, un Tribunal de Garantías Penales en el cantón 24 de Mayo, provincia de Manabí, dictó sentencia contra Marcos O., hallado culpable de abuso sexual. El hecho ocurrió el 30 de diciembre de 2024, en una vivienda rural donde la víctima, una niña de 7 años, acompañaba a su madre, empleada doméstica.

La madre salió a desechar basura, dejó a la niña sola, y, al regresar, notó su comportamiento extraño. Tras preguntar, la menor relató que Marcos O., se acercó y abusó de ella, lo que llevó a la madre a denunciar el caso ante la Fiscalía el mismo día.

La Fiscalía recopiló pruebas clave, inició un proceso penal, y solicitó la aprehensión del acusado, ejecutada por la Policía Nacional el 31 de diciembre de 2024. Durante la audiencia de juicio, el fiscal presentó el testimonio anticipado de la víctima, que coincidió con el relato de la madre sobre los hechos y la identidad del agresor. Los agentes aprehensores confirmaron la captura, detallaron el procedimiento, y aportaron un informe de reconocimiento del lugar. Además, los informes médico-legal y psicológico de la menor revelaron afectaciones físicas y emocionales, reforzaron la acusación, y descartaron contradicciones.

A la cárcel por abusar de menor de siete años

El Tribunal acogió las pruebas, emitió una condena de siete años de prisión, y ratificó medidas de protección para la víctima, ordenadas desde la formulación de cargos. La Fiscalía anunció que la sentencia escrita detallará la multa y la reparación económica para la menor. Los familiares, presentes en la audiencia, aguardaron en silencio, mientras el abogado defensor no apeló, según el Consejo de la Judicatura. La Policía Nacional trasladó a Marcos O., a un centro de reclusión el mismo día.

El testimonio anticipado de la niña resultó crucial, permitió protegerla de revictimización, y detalló el abuso ocurrido en el dormitorio. El informe médico-legal confirmó lesiones físicas, mientras el examen psicológico evidenció trauma emocional severo. Los agentes inspeccionaron la vivienda, hallaron indicios físicos, y corroboraron la narrativa de la madre, quien notó el cambio en la menor tras el incidente.

Los vecinos de 24 de Mayo expresaron preocupación en redes sociales, pidieron mayor vigilancia en zonas rurales.

Condena causa tranquilidad en familiares de la menor

La condena de Marcos O., marcó un precedente en 24 de Mayo. La Fiscalía protegió a la menor, mientras la comunidad exige prevenir futuros abusos.

Manabí registra 120 casos de abuso sexual contra menores entre enero y julio de 2025, según el Ministerio de Gobierno. En Sucre, un caso similar en marzo llevó a una condena de nueve años. Las zonas rurales, como 24 de Mayo, carecen de programas preventivos, y los moradores exigien a las autoridades campañas educativas en los establecimientos de salud. (22)