Concejo Municipal respalda a Aquiles Alvarez y rechaza ataques contra Guayaquil

El Concejo Municipal, en una sesión extraordinaria este jueves por la mañana, expresó un respaldo mayoritario al alcalde Aquiles Alvarez frente a los ataques del Gobierno central. Concejales y la vicealcaldesa Blanca López condenaron lo que consideran una agenda para socavar la autonomía de Guayaquil.

“Gracias por sus palabras. Jamás molestaré a los guayaquileños; me defiendo solo, como aprendí de mi padre y abuelo”, afirmó Alvarez. En un tono firme, agregó: “No tengo grillete, estoy más fuerte que nunca y no es un holograma, soy yo, aquí en Guayaquil”.

Durante la sesión, López, junto a concejales como Arturo Escala, Emily Vera y Alfredo Bautista, defendió la gestión de Alvarez y criticó el centralismo del Gobierno. “Nunca vencerán a quien no se cansa, y usted, señor Alcalde, tiene nuestro respaldo siempre”, resaltó López. Ella señaló que la administración actual transforma Guayaquil mientras enfrenta intentos de deslegitimación.

Bautista denunció que el Gobierno busca usurpar competencias municipales, como el control de Vía a la Costa y Vía a Daule, hoy a cargo de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM). La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) pretende asumirlas, lo que generó controversia. Aquiles Alvarez abordó este punto con claridad. “Si quieren esas vías, se las entregamos, pero deben presentar una propuesta viable y pagar lo invertido desde 2022”, dijo.

Otras reacciones de Aquiles Alvarez

Advirtió que el Parque Samanes permanece intocable, marcando un límite a las pretensiones del Ejecutivo. La concejala Tatiana Coronel destacó los casi dos años de trabajo de la Alcaldía. “Usted lidera obras mientras otros hacen show sin resolver problemas”, afirmó, dirigiéndose al Alcalde.

Emily Vera fue más allá y acusó al Gobierno de atentar contra la democracia. “Muestran odio hacia Guayaquil y pisotean la ley”, sentenció. El respaldo no fue unánime en matices, pero sí en defensa de la ciudad. Cinthia García, del Partido Social Cristiano (PSC), apoyó a Alvarez desde la presunción de inocencia. “Le deseo suerte en su defensa y cuente conmigo para defender Guayaquil”, expresó.

Este pronunciamiento llega en medio de la investigación del caso Triple A, que vincula al Alcalde con presuntas irregularidades en la comercialización de combustibles. La Fiscalía inició este proceso en julio de 2024 tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía.

Caso Triple A

En el caso Triple A, la Fiscalía investiga a empresas como Copedesa, ligada a la familia de Alvarez, por supuesta distribución ilegal de combustible. El 9 de abril de 2025, en Quito, el juez Renán Andrade vinculó formalmente al Alcalde y a otras diez personas al proceso. El magistrado ordenó presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico. Sin embargo, Alvarez afirmó este jueves que no lleva el dispositivo. “Me defiendo solo, no me tengan pena”, insistió, desafiando las medidas judiciales mientras promete continuar su labor.

Los antecedentes del caso revelan una red compleja. La Fiscalía sostiene que Copedesa vendió combustible irregularmente a gasolineras, según informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Entre los indicios, destacan autorizaciones tramitadas por Alvarez ante Petroecuador como accionista de empresas investigadas. El fiscal Carlos Alarcón pidió prisión preventiva, pero el juez optó por medidas sustitutivas. El proceso suma cinco empresas y varios contadores procesados, lo que amplía la dimensión del caso.

Este jueves, el Concejo Municipal cerró filas con Alvarez, enfocándose en su gestión y no en las acusaciones. “Hemos ahorrado USD 200 millones en contingentes judiciales y avanzamos en obras como el Quinto Acueducto”, destacó el Alcalde en recientes declaraciones. La sesión reflejó un mensaje claro: Guayaquil resiste. Mientras el caso Triple A avanza, Alvarez asegura que no cederá ante lo que califica de persecución política. “No podrán con nosotros, seguiremos trabajando por la ciudad”, concluyó, reafirmando su compromiso.