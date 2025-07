Concejal Jorge Gutiérrez supera infección letal y retoma su labor en Portoviejo, pero sigue su tratamiento

Con cuidado y paso lento, así ha retomado sus funciones el concejal de Portoviejo, Jorge Gutiérrez, tras superar una grave infección causada por la bacteria Vibrio parahaemolyticus, que lo llevó a estar 31 días hospitalizado en Medellín, Colombia.

Recibió el alta médica el 26 de junio tras permanecer, incluso, ocho días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). “Gracias a Dios por la vida y a Portoviejo por el cariño y respaldo”, expresó Gutiérrez, agradeciendo a Dios, a sus colegas y a la ciudadanía por el apoyo recibido durante su recuperación.

El episodio comenzó el 27 de mayo de 2025, cuando Gutiérrez viajó a Medellín para asistir a los Premios Heat, un evento ligado a su faceta artística. Allí colapsó debido a la bacteria Vibrio parahaemolyticus, común en zonas costeras como Manabí y asociada al consumo de mariscos crudos o agua contaminada.

Recuperación del concejal en curso

La infección causó laceraciones profundas en su pierna izquierda, poniendo en riesgo su vida y extremidad. Un diagnóstico oportuno y un tratamiento antibiótico oportuno en una clínica especializada en Medellín fueron clave para salvarlo. “Dios me llevó a esa clínica que tenía todas las condiciones para salvarme la vida”, afirmó el concejal.

Gutiérrez aclaró que la infección no está relacionada con el bypass gástrico al que se sometió previamente. “Fue una bacteria marina, posiblemente adquirida por alimentos crudos o una infección en la playa. El 50% de las personas fallecen y el otro 50% pueden quedar mutiladas, pero gracias a Dios no pasó eso”, relató, destacando la gravedad de la bacteria, que puede ser mortal o causar amputaciones.

Actualmente, Gutiérrez se encuentra estable, aunque enfrenta un lento proceso de sanación en su pierna, donde la bacteria dañó piel y músculo. “Esta bacteria come la piel, come el cuerpo, come el músculo y tengo comida en la pierna. Este es un proceso de sanación muy lento, pero ya puedo hacer mis actividades. Estoy 100% consciente, activo, no tengo ningún problema solamente en la pierna que me impide caminar muy bien”, explicó. Su tratamiento continuará con visitas médicas breves de dos a tres días en Estados Unidos, para monitorear su bypass gástrico, y en Medellín, para seguir las secuelas de la infección.

Dos proyectos en mesa

Ya de regreso en su labor, el concejal ha retomado su agenda ciudadana, atendiendo a la comunidad y trabajando en proyectos clave. Entre ellos, destaca la revisión de ordenanzas para regular a los carperos y el funcionamiento de residencias que ofrecen hospedaje en plataformas como Airbnb en el cantón. “Vamos a normalizar esto para garantizar precios justos y que los turistas vengan con tranquilidad”, aseguró.

Además, Gutiérrez se prepara para un evento masivo que atraerá visitantes al cantón, buscando ofrecer garantías a los turistas y reactivar el sector turístico. Desde la Mesa de Cultura y Turismo, se compromete a impulsar iniciativas que promuevan la justicia y el desarrollo en Portoviejo. “Vamos a hacer todo lo posible para que el turismo se reactive de la mejor manera”, afirmó.