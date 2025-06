Desde una clínica en Medellín (Colombia), el concejal de Portoviejo Jorge Gutiérrez Fernández se muestra optimista. Tras al menos 26 días de tratamiento médico intensivo, ahora aguarda —con esperanza— la posibilidad de ser dado de alta esta misma semana. Su recuperación, que ha implicado cuidados especializados y procedimientos costosos, fue posible gracias al esfuerzo médico y al respaldo afectivo que ha recibido desde su tierra natal.

‘JG’, como se conoce al concejal, fue internado tras sufrir un cuadro médico severo originado por una infección generalizada. Esto lo mantuvo inicialmente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y bajo monitoreo médico constante debido a las múltiples complicaciones derivadas de un shock séptico, una condición que comprometió varios de sus órganos vitales.

De acuerdo a publicaciones previas, él había viajado a esa ciudad para ser parte de los Premios Heat a la música latina, que tenía nominados a varios ecuatorianos.

Un camino difícil, pero con apoyo y fe

#Ecuador | El concejal Jorge Gutiérrez se prepara para volver a casa tras semanas de tratamiento en Colombia ► https://t.co/eWxQmJEmhP pic.twitter.com/E8JK2OeroK — El Diario – Manabita (@eldiarioec) June 23, 2025

Ahora, en conversación con El Diario, Gutiérrez expresó su deseo de regresar a Portoviejo pronto para continuar su tratamiento. “Espero que me den la noticia si me van a dar de alta esta semana. Si es así, me voy el fin de semana y sigo el tratamiento allá, porque todavía tengo heridas fuertes en la pierna”, relató .

Aunque ha superado la fase más crítica de su enfermedad, ‘JG’ enfrenta aún obstáculos económicos debido a los altos costos de su tratamiento. En este contexto, destacó el respaldo que ha recibido por parte de médicos locales que le ha ofrecido atención con oxigenoterapia para acelerar la cicatrización de sus heridas una vez que regrese a la capital de los manabitas.

Además, pidió el apoyo de sus amigos y conocidos para difundir una venta solidaria de tongas, que servirá para recaudar fondos y cubrir parte de los gastos.

Una tonga con propósito: cómo sumarte

Este jueves 26 de junio se realizará una venta solidaria de tongas, organizada por familiares, amigos y ciudadanos solidarios con el concejal. El plato, tradicional en la gastronomía manabita, será ofrecido como símbolo de apoyo.

Detalles de la campaña:

Fecha límite para pedidos y entrega: jueves 26 de junio 12h00

Valor de la tonga: $3,50 (incluye bebida)

Objetivo: recaudar fondos para gastos médicos de Jorge Gutiérrez

Pedidos: a través del contacto celular 099 679 2476

Esther Menéndez, una de las organizadoras, mediante un video en redes sociales le envió un afectuoso mensaje. “Jorge, somos muchos los que te queremos y estamos orando y abrazándote a través de las oraciones que llegan directamente a nuestro Padre Celestial“.