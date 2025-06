CONAIE y FNAntiminero reiteran rechazo a proyectos mineros en territorios indígenas y campesinos

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el Frente Nacional Antiminero (FNAntiminero) reiteraron este lunes su oposición a los proyectos mineros en territorios indígenas y campesinos, denunciando violaciones a los derechos humanos, desplazamientos forzados y daños ambientales. En una rueda de prensa en Quito, líderes de varias provincias expusieron los impactos de la minería en sus comunidades y exigieron al Gobierno de Daniel Noboa respetar la voluntad popular y las normativas constitucionales.

Impacto ambiental y social

Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la CONAIE, señaló que los proyectos extractivistas atentan contra los derechos humanos y la naturaleza. “Hemos dicho siempre: no a la minería. Nos sentimos violentados”, afirmó. Representantes de Bolívar, Azuay, Loja, Cotopaxi y Morona Santiago expusieron casos específicos de afectaciones. En Las Naves (Bolívar), Deysi Coles denunció la destrucción de caminos, puentes y viviendas por maquinaria pesada, sin consulta previa a las comunidades, violando el artículo 98 de la Constitución.

En Azuay, Alex Jiménez destacó el rechazo ciudadano a la minería en Cuenca, donde se pone en riesgo fuentes hídricas vitales. Esmeralda Vicente, en Loja, alertó sobre concesiones mineras en el Parque Nacional Yacurí y el impacto en la producción agrícola. “A mayor inversión minera, menor alimento en los mercados”, afirmó, subrayando la amenaza a la seguridad alimentaria.

Conflictos en Cotopaxi y Morona Santiago

En Palo Quemado y Las Pampas (Cotopaxi), Juan Carlos Carvajal informó que una acción de protección favoreció a una empresa minera, despojando tierras agrícolas. “Nos quieren convertir en zonas de sacrificio, pero estamos firmes en la defensa”, aseguró. Por su parte, Domingo Ankuash, presidente de la FICSH en Morona Santiago, acusó al Gobierno de construir un “nuevo Ecuador con sangre” al negociar recursos naturales con transnacionales, aplicando tácticas de división comunitaria.

Inginio Castillo, vocero del FNAntiminero, señaló que la minería ilegal facilita la entrada de proyectos legales, acompañados de grupos armados que desplazan a los pobladores. En Nabón (Azuay), se denunció la explotación de páramos a más de 3.000 metros de altura, amenazando fuentes hídricas esenciales.

Problemática de la minería en Ecuador

La minería ha generado controversias en Ecuador por sus impactos ambientales y sociales. Según la CONAIE, 20 de las 24 provincias del país tienen presencia minera, pero los beneficios económicos no llegan a las comunidades afectadas. Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, afirmó que el problema no solo afecta a indígenas, sino a los 18 millones de ecuatorianos, ya que los recursos se destinan a “capitalistas” y no a los sectores más vulnerables.

La oposición a la minería se basa en la falta de consulta previa, garantizada por la Constitución, y en los daños a ecosistemas frágiles. Organizaciones como la CONAIE han liderado protestas desde la década de 1990, exigiendo el respeto a los derechos territoriales y ambientales.

Acciones futuras y advertencias

La CONAIE anunció que radicalizará sus acciones para proteger los territorios, el agua y la vida frente al avance minero. Líderes llamaron a la unidad nacional para enfrentar lo que consideran una amenaza al bienestar colectivo. “No aceptamos que se ignore la voluntad del pueblo”, afirmó Jiménez, mientras Yasacama enfatizó la resistencia pacífica como un derecho constitucional. Las organizaciones esperan que sus voces sean escuchadas para evitar mayores tensiones sociales y ambientales en el país.