COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Vida
Ciencia y Tecnología

Con la función ‘Aprendizaje guiado’, Gemini ofrece explicaciones detalladas y recursos multimedia para entender cualquier tema

Google integra LearnLM en Gemini para elevar la experiencia educativa con un asistente personalizado que impulsa el conocimiento.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Con la función 'Aprendizaje guiado', Gemini ofrece explicaciones detalladas y recursos multimedia para entender cualquier tema
Con esta propuesta, Gemini no solo responde dudas sino que también enseña a pensar y comprender de forma crítica. Foto: Europa Press.
Con la función 'Aprendizaje guiado', Gemini ofrece explicaciones detalladas y recursos multimedia para entender cualquier tema
Con esta propuesta, Gemini no solo responde dudas sino que también enseña a pensar y comprender de forma crítica. Foto: Europa Press.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

Google ha actualizado su modelo de inteligencia artificial, Gemini, para actuar como un compañero personal de aprendizaje, que guía a los usuarios paso a paso para mejorar la comprensión de diversos temas. Esta innovación permite encontrar respuestas detalladas y explicaciones claras, elevando la experiencia educativa con nuevas tecnologías.

El gigante tecnológico ha incorporado en Gemini la tecnología LearnLM, un conjunto de modelos diseñados para ayudar en el proceso de aprendizaje. Gracias a esta integración, Gemini amplía sus capacidades y ofrece un método más efectivo para adquirir conocimiento profundo y significativo, rompiendo con las formas tradicionales de resolver dudas.

‘Aprendizaje guiado’: la nueva función estrella de Gemini

Google ha presentado ‘Aprendizaje guiado‘, una función que convierte a Gemini en un tutor personalizado. Este compañero personal de aprendizaje prioriza el desarrollo de preguntas, acompañando a los usuarios en su proceso educativo para asegurar que comprendan en profundidad cualquier tema. Más que respuestas rápidas, Gemini desglosa el problema paso a paso y explica cada fase.

Este avance implica que las respuestas de Gemini no se limitan a texto. Las capacidades multimodales del sistema permiten incluir imágenes, diagramas, vídeos y cuestionarios interactivos, lo que enriquece la experiencia de aprendizaje y favorece distintas formas de comprensión y práctica del conocimiento.

Un espacio de aprendizaje sin prejuicios para todos

Google asimismo destaca que el ‘Aprendizaje guiado‘ crea un espacio conversacional amigable y sin prejuicios, donde los usuarios pueden explorar temas a su propio ritmo. Este compañero personal pone en manos de los usuarios una experiencia de aprendizaje personalizada, amena y progresiva que fomenta la curiosidad y el interés.

Es así que con esta propuesta Gemini no solo responde dudas sino que también enseña a pensar y comprender de forma crítica.

Asimismo, el enfoque facilita que cualquier persona, sin importar su nivel previo, pueda acceder a un aprendizaje profundo y continuo, apoyándose en tecnología avanzada.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

‘La hora de la desaparición’ llega a las salas de cine con un enigma que desafía al terror

El Pleno de la Corte Constitucional aprueba pregunta sobre bases militares en referendo de Noboa

Dua Lipa incursionará en el mercado del fitness con productos de entrenamiento bajo su nombre

Ecuatoriana Kerlly Real se une al Parma tras su paso por Valencia

Condenan a cinco años de prisión por extorsión a funcionaria pública en La Libertad

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

‘La hora de la desaparición’ llega a las salas de cine con un enigma que desafía al terror

El Pleno de la Corte Constitucional aprueba pregunta sobre bases militares en referendo de Noboa

Dua Lipa incursionará en el mercado del fitness con productos de entrenamiento bajo su nombre

Ecuatoriana Kerlly Real se une al Parma tras su paso por Valencia

Condenan a cinco años de prisión por extorsión a funcionaria pública en La Libertad

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

‘La hora de la desaparición’ llega a las salas de cine con un enigma que desafía al terror

El Pleno de la Corte Constitucional aprueba pregunta sobre bases militares en referendo de Noboa

Dua Lipa incursionará en el mercado del fitness con productos de entrenamiento bajo su nombre

Ecuatoriana Kerlly Real se une al Parma tras su paso por Valencia

Condenan a cinco años de prisión por extorsión a funcionaria pública en La Libertad

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO