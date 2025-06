Comunidades Achuar y Shuar en Taisha reciben soluciones hídricas y sanitarias

La ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, María Luisa Cruz, entregó plantas potabilizadoras, pastillas de cloración y viabilidades técnicas para saneamiento en el cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, el pasado jueves 26 de junio de 2025. Estas acciones buscan asegurar el acceso a agua de calidad y mejorar la infraestructura sanitaria para miles de familias de las comunidades Achuar y Shuar, mitigando la emergencia hídrica y protegiendo la salud.

Soluciones hídricas inmediatas

En la comunidad de Wampuik, parroquia Huasaga, la ministra Cruz entregó seis plantas potabilizadoras de agua portátiles. Estas plantas, donadas por la República de Brasil, beneficiarán a más de 1.300 habitantes. La gestión de este préstamo temporal se realizó en coordinación con la Cruz Roja Ecuatoriana. La dotación de 2.400 pastillas de cloración, donadas por la República Argentina, complementa esta acción. Cada pastilla trata hasta 200 litros de agua, lo que permitirá abastecer a aproximadamente 32.000 habitantes del cantón Taisha.

Inversión en saneamiento básico

Como parte de una intervención integral, la ministra Cruz entregó cinco viabilidades técnicas al alcalde Hugo Molina. Estas viabilidades son para la construcción de unidades básicas de saneamiento. Las comunidades de Pampants, Chiarentza, Panki, Ishpink y Pumpuentsa se verán beneficiadas. La inversión en esta infraestructura supera los USD 1,8 millones. Tendrá un impacto directo en 2.732 personas. Estas acciones responden a una necesidad urgente.

Un compromiso gubernamental

Estas medidas buscan garantizar el derecho al agua. Además, mitigan los riesgos sanitarios y mejoran la calidad de vida de las comunidades. El pueblo Achuar, en particular, ha carecido históricamente de acceso a servicios básicos. La ministra María Luisa Cruz enfatizó: “El agua no es un privilegio, es un derecho. No venimos con discursos de oficina, venimos con acciones concretas que priorizan la vida y la dignidad de nuestras comunidades.

Taisha no está sola, aquí también se construye El Nuevo Ecuador”. El ministro de Salud, Juan Bernardo Sánchez, acompañó a la ministra. También estuvo el viceministro de Inclusión Económica y Social, Miguel Vásquez, y el gobernador, Willam Gómez, junto a otras autoridades locales.

Beneficios a largo plazo

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), reafirma su compromiso. Garantiza el acceso a agua segura, en calidad y cantidad. Combate la desnutrición crónica infantil mediante mejores condiciones sanitarias. Previene enfermedades causadas por el consumo de agua contaminada. Amplía la cobertura de infraestructura de saneamiento básico en las comunidades amazónicas.