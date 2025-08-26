COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Manabí
Sociedad

Compromisos de seguridad en Jipijapa incluyen patrullajes y repotenciación de instituciones

Aunque los operativos policiales son clave, la mesa técnica reconoció que la seguridad también pasa por infraestructura y prevención.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La cita estuvo encabezada por la gobernadora de Manabí, Aurora Valle, y la alcaldesa Ángela Plúa.
La cita estuvo encabezada por la gobernadora de Manabí, Aurora Valle, y la alcaldesa Ángela Plúa.
La cita estuvo encabezada por la gobernadora de Manabí, Aurora Valle, y la alcaldesa Ángela Plúa.
La cita estuvo encabezada por la gobernadora de Manabí, Aurora Valle, y la alcaldesa Ángela Plúa.

Consuelo Loor

Redacción ED.

Consuelo Loor

Redacción ED.

Periodista manabita nacida en Bahía de Caráquez del cantón Sucre, con más de 15 años de experie... Ver más

[email protected]

En Jipijapa, la seguridad fue el eje de una mesa técnica que reunió a autoridades provinciales y locales. De allí salieron compromisos puntuales que incluyen operativos integrados, refuerzo de la infraestructura educativa y policial, y control en las zonas rurales.

La cita estuvo encabezada por la gobernadora de Manabí, Aurora Valle, y la alcaldesa Ángela Plúa. La preocupación principal fueron los delitos que afectan al cantón y la necesidad de respuestas inmediatas.

Acciones acordadas para reforzar la seguridad

El encuentro dejó sobre la mesa un paquete de compromisos que buscan impactar en la vida diaria de los jipijapenses:

  • Operativos integrados entre Intendencia, Policía Nacional y Municipio, para reforzar la presencia en calles y sectores conflictivos.

  • Intervención vial en comunidades rurales por parte del GPM, con el fin de mejorar accesos y control de movilidad.

  • Repotenciación de instituciones educativas y Unidades de Policía Comunitaria (UPC), como parte de una estrategia preventiva.

  • Aplicación de ordenanzas municipales para reforzar espacios públicos y reducir factores de inseguridad.

La seguridad debe construirse desde el territorio, con políticas alineadas a las verdaderas necesidades de la comunidad”, señaló la gobernadora.

La alcaldesa Ángela Plúa subrayó que los compromisos deberán cumplirse con el seguimiento de los acuerdos establecidos.

Evaluación periódica de los compromisos

Uno de los acuerdos fue sostener reuniones periódicas para revisar el avance de cada medida. Esta dinámica busca evitar que los compromisos se diluyan. La idea es que los informes de cumplimiento se socialicen con la ciudadanía.

Aunque los operativos policiales son clave, la mesa técnica reconoció que la seguridad también pasa por infraestructura y prevención. De allí el énfasis en repotenciar escuelas y UPC, espacios que cumplen un rol doble: brindar servicios básicos y, al mismo tiempo, ser puntos de vigilancia comunitaria.

Los compromisos alcanzados en Jipijapa marcan un paso hacia un modelo de seguridad que incluye: patrullajes integrados, mejoramiento de vías rurales, escuelas en mejores condiciones y UPC fortalecidas. El verdadero reto será sostener estas medidas en el tiempo y convertirlas en una señal clara de que la población puede recuperar la confianza en las instituciones.

Durante el primer semestre de 2025, Ecuador registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en 2024. Es la cifra más alta para ese periodo, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). De ese total, Manabí reportó 568 casos, siendo una de las provincias más golpeadas junto con Guayas (2.289) y Los Ríos (600). Este escenario evidencia que la violencia no es un problema aislado. Esto refuerza la urgencia de que cantones como Jipijapa ejecuten los compromisos acordados como parte de una estrategia integral que ayude a contener la crisis de seguridad en la Costa.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Las Esclusas transforma Guayaquil al tratar 67 millones de m³ de aguas residuales en su primer año

Presentarán en Miami, Estados Unidos, el libro “Autismo: Lo que el silencio no pudo callar”, del ecuatoriano Julián Pico Jr.

Brasil refuerza seguridad en domicilio de Bolsonaro ante próximo juicio

Ecuador y Perú firman convenio para promover la formalización laboral

“Los ahogados”: el suspenso ecuatoriano que llega a los cines el 4 de septiembre

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Las Esclusas transforma Guayaquil al tratar 67 millones de m³ de aguas residuales en su primer año

Presentarán en Miami, Estados Unidos, el libro “Autismo: Lo que el silencio no pudo callar”, del ecuatoriano Julián Pico Jr.

Brasil refuerza seguridad en domicilio de Bolsonaro ante próximo juicio

Ecuador y Perú firman convenio para promover la formalización laboral

“Los ahogados”: el suspenso ecuatoriano que llega a los cines el 4 de septiembre

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Las Esclusas transforma Guayaquil al tratar 67 millones de m³ de aguas residuales en su primer año

Presentarán en Miami, Estados Unidos, el libro “Autismo: Lo que el silencio no pudo callar”, del ecuatoriano Julián Pico Jr.

Brasil refuerza seguridad en domicilio de Bolsonaro ante próximo juicio

Ecuador y Perú firman convenio para promover la formalización laboral

“Los ahogados”: el suspenso ecuatoriano que llega a los cines el 4 de septiembre

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO