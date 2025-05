¿Cómo un calambre salvó a Ronald Farina de perderlo todo? El presentador fue víctima de un robo digital

Ronald Farina, el carismático presentador ecuatoriano, vivió un susto ayer, 13 de mayo de 2025, cuando un calambre lo despertó y le permitió descubrir un robo electrónico. Mientras dormía, ladrones digitales usaban su tarjeta de débito y cuenta bancaria para vaciar sus ahorros, pero su rápida reacción evitó un desastre mayor.

Imagina despertar en la madrugada por un calambre insoportable y, de paso, descubrir que te están robando. Eso le pasó a Ronald Farina, el querido presentador de televisión. A través de sus historias de Instagram, Farina compartió el drama que vivió, cuando notó que su celular se iluminaba con notificaciones de movimientos bancarios sospechosos. “Me estaban bajando mi pobre dinerito”, dijo, con una mezcla de frustración y humor.

Todo empezó con un calambre que lo sacó del sueño. Mientras lidiaba con el dolor, vio su teléfono encenderse una y otra vez. Al revisar, el pánico lo invadió: alguien estaba haciendo compras y transferencias con su tarjeta de débito. “Llamando como loco al banco para que bloqueara mis tarjetas, pensando que solo era eso, pero al parecer también era mi cuenta”, relató en sus historias. Los delincuentes tenían sus datos, incluso su correo, y las notificaciones llegaban sin parar.

No es la primera vez que Farina pasa un susto así

Farina no es nuevo en esto de los fraudes. Meses atrás, ya había enfrentado un problema con su tarjeta de crédito, donde el banco, según él, le cobró transacciones fraudulentas y hasta montos extra que no le correspondían. “Esa vez me dejaron una mala experiencia”, confesó. Ahora, el susto fue mayor: los ladrones no solo accedieron a su tarjeta, sino también a su cuenta bancaria. “Parece que es un sitio de estafa y cientos de personas pueden tener mis datos”, dijo, preocupado por una posible filtración masiva.

El caso puso en la mesa un tema candente: la seguridad digital en un mundo donde los robos electrónicos son cada vez más comunes.

Pudo hacer un bloqueo a tiempo

Por suerte, Farina actuó rápido. Logró contactar al banco y bloquear su cuenta antes de que los ladrones se llevaran todo. Aunque las notificaciones de intentos de transacción siguieron llegando horas después, el daño fue limitado. “Lo bueno es que ya no pueden seguir quitándome porque sino no me alcanza ni para el pan, terrible”, bromeó, sacándole una sonrisa a sus seguidores pese al susto.

Aún no está claro si Farina tomará acciones legales o si el banco le ha dado alguna solución. Lo que sí dejó claro es su agradecimiento a un poder superior. “Créanme cuando les digo que Diosito existe y te cuida”, dijo. Explicó que el calambre fue como una alarma divina: “Estaba durmiendo, sentí un calambre fuerte que me retorció entero, justo ahí se prende mi celular y veo las notificaciones del banco. A pesar del dolor, cancelé la tarjeta antes que se me bajaran los últimos centavos pal pan”.

Una amenaza real: la inseguridad digital

El caso de Farina no es aislado. En Ecuador, los robos electrónicos han ido en aumento, con casos reportados de filtraciones de datos y estafas en línea. Otras figuras públicas también han denunciado intentos de fraude, ubicando el tema en el radar. Para Farina, esta experiencia es un recordatorio de la importancia de proteger los datos personales. “Esto te hace pensar dos veces antes de dejar tus datos en cualquier lado”, reflexionó.

Ronald Farina cerró su relato con un mensaje optimista, pero su historia deja una lección clara: en la era digital, nadie está completamente a salvo. Mientras tanto, sus fans siguen comentando: “Ronald, cuídate, que hasta los calambres te salvan”. Un susto que, por suerte, tuvo un final feliz.