¿Cómo transforma el Mundialito Portoviejo Cup 2025 la economía local?

El Mundialito Infanto Juvenil Portoviejo Cup 2025, organizado por la academia Nine Iván Kaviedes y el municipio, comenzó el 20 de agosto en Portoviejo, Ecuador, congregando a más de 6.000 deportistas de siete países para promover el fútbol juvenil y el turismo.

Arranque del torneo internacional

El 20 de agosto de 2025 dio inicio la segunda edición del Mundialito Infanto Juvenil Portoviejo Cup 2025 en Portoviejo, provincia de Manabí. Organizado por la academia de fútbol Nine Iván Kaviedes con apoyo del municipio, el torneo reúne a equipos de Perú, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia y Ecuador. Según los organizadores, se espera la participación de más de 6.000 personas, incluyendo jugadores, cuerpos técnicos y familiares, durante los cinco días de competencia.

El evento se desarrolla en nueve sedes deportivas distribuidas en varias localidades del cantón. La clausura del Mundialito Portoviejo Cup 2025está programada para el 24 de agosto en el estadio Reales Tamarindos. El torneo busca fomentar el talento juvenil y posicionar a Portoviejo como un destino para eventos deportivos internacionales.

Impacto del Mundialito Portoviejo Cup en el sector turístico

Juvenal Saltos, coordinador municipal de Promoción Turística, señaló que el Mundialito beneficia a los 57 establecimientos de alojamiento del cantón, entre hoteles, hostales y hosterías, además de los 180 negocios de alimentos y bebidas. En la edición de 2024, la ocupación hotelera alcanzó el 75%, y se espera un impacto similar este año. Saltos destacó que algunas delegaciones optan por hospedajes temporales a través de plataformas digitales o casas de acogida, ampliando las opciones de alojamiento.

Gonzalo Mejía, gerente del complejo deportivo Paraíso bajo la luna en Higuerón, afirmó que el torneo es positivo para el sector turístico. En 2024, su establecimiento alojó a tres delegaciones y alcanzó un 75% de ocupación, lo que permitió posicionar sus servicios ante visitantes internacionales. “Es una oportunidad para mostrar lo que ofrecemos a otros países”, comentó Mejía.

Retos en el sector hotelero

Sin embargo, no todos los sectores reportan beneficios significativos. Luis Hidalgo, del Gran Hotel Senador, indicó que la demanda hotelera para el Mundialito 2025 es baja. Según datos de su gremio, el torneo no genera un impacto notable en los hoteles asociados. Hidalgo señaló que en 2024 el evento coincidió con los Juegos Nacionales, lo que impulsó la ocupación hotelera, pero este año no se observan reservas relacionadas con el Mundialito.

Hidalgo enfatizó la necesidad de incluir al sector hotelero en la planificación de eventos como este. “Estar informados nos permite ofrecer paquetes atractivos para los visitantes”, afirmó. La falta de coordinación con los organizadores limita la capacidad de los hoteles para aprovechar la llegada de más de 6.000 personas.

Expectativas y proyecciones Mundialito Portoviejo Cup

El Mundialito Portoviejo Cup 2025 busca consolidar a Portoviejo como un referente en el fútbol juvenil sudamericano. Aunque el municipio no cuenta con estimaciones precisas del impacto económico, se espera que el evento dinamice sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte local. La clausura en el estadio Reales Tamarindos marcará el cierre de una semana de competencia que combina deporte, cultura y promoción turística.