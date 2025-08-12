COMUNIDAD POR USD 1
Gastronomía

Cómo preparar un auténtico bizcochuelo ecuatoriano: Receta tradicional para un postre esponjoso

El bizcochuelo es un símbolo de la gastronomía ecuatoriana, con raíces en la repostería colonial que combina técnicas europeas con ingredientes locales.
Prepara un bizcochuelo con estos simples pasos
Prepara un bizcochuelo con estos simples pasos

Kathya Mero

Redacción ED.

El bizcochuelo ecuatoriano, un postre tradicional conocido por su textura esponjosa y sabor dulce, es un clásico de la repostería que une a familias y amigos en torno a la mesa. Este pastel, preparado con ingredientes básicos como huevos, azúcar y harina, es ideal para acompañar un café caliente o celebrar ocasiones especiales. A continuación, se detalla la receta paso a paso, sus variaciones y las razones para incluir este postre en el recetario hogareño.

El bizcochuelo es un símbolo de la gastronomía ecuatoriana, con raíces en la repostería colonial que combina técnicas europeas con ingredientes locales. Su simplicidad y versatilidad lo convierten en una opción popular en hogares y panaderías del país. Según datos históricos, este postre ha sido parte de celebraciones familiares por generaciones, consolidándose como un referente de la cocina tradicional.

Ingredientes y preparación del bizcochuelo

Para un bizcochuelo en un molde de 24 cm de diámetro, se requieren:

  • 8 huevos
  • 240 gramos de azúcar
  • 240 gramos de harina.

La preparación comienza precalentando el horno a 180 °C y enmantecando el molde, al que se espolvorea harina para evitar que el pastel se pegue. Este paso inicial garantiza un desmolde sencillo y un acabado uniforme.

El siguiente paso consiste en batir los huevos con el azúcar usando una batidora eléctrica durante 5 a 10 minutos, hasta alcanzar el “punto letra”, una consistencia espumosa que incorpora aire y asegura la textura esponjosa característica. Posteriormente, la harina se tamiza y se integra en varias tandas a la mezcla con movimientos envolventes, evitando grumos y preservando el aire incorporado.

Cocción y desmolde

La mezcla se vierte en el molde y se hornea a temperatura moderada durante 35 minutos. Es crucial no abrir el horno durante los primeros 30 minutos para evitar que el cambio de temperatura haga que el bizcochuelo se hunda. Para verificar la cocción, se observa un color dorado en la superficie, se comprueba la firmeza al mover el molde y se inserta un palillo en el centro: si sale seco, el pastel está listo.

Tras la cocción, el bizcochuelo debe reposar fuera del horno entre 10 y 15 minutos antes de desmoldarlo. Desmoldar el pastel tibio facilita el proceso, y colocarlo boca abajo asegura una superficie lisa y uniforme, ideal para decorar o servir.

Variaciones y adaptaciones de postre

El bizcochuelo ecuatoriano permite múltiples variaciones. Se puede aromatizar con esencia de vainilla, ralladura de limón o cacao en polvo para un toque chocolatado. También es común rellenarlo con manjar, crema pastelera o mermelada, o cubrirlo con glaseado para eventos especiales. En algunas regiones, se incorporan ingredientes locales como harina de maíz o quinua, adaptando el postre a los sabores autóctonos.

Preparar un bizcochuelo ecuatoriano es una forma de conectar con la cultura gastronómica del país. Su receta, accesible y económica, utiliza ingredientes comunes, lo que lo hace ideal para cualquier hogar. Además, su textura ligera y su sabor suave lo convierten en un postre versátil, perfecto para acompañar bebidas calientes o frías. Este pastel no solo satisface el paladar, sino que también fortalece lazos familiares al compartirse en momentos especiales.

