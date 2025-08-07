Cómo planificar una mudanza para recibir al bebé sin endeudarse

En Ecuador y otros países de la región, cada vez más parejas deciden hacer una mudanza antes del nacimiento de su primer hijo. La búsqueda de un espacio más amplio, seguro o funcional para el cuidado del recién nacido impulsa esta decisión. Sin embargo, expertos advierten que hacerlo sin una planificación financiera adecuada puede generar sobreendeudamiento o comprometer el presupuesto familiar.

Motivaciones principales: espacio y seguridad

La llegada de un hijo implica cambios sustanciales en el estilo de vida. Muchas parejas consideran que su vivienda actual no cumple con los requisitos mínimos para criar a un bebé, ya sea por falta de espacio, condiciones estructurales, inseguridad del barrio o distancia de centros de salud.

“La principal razón por la que las parejas se mudan antes del nacimiento es la necesidad de una habitación adicional y mejor acceso a servicios”, explica Paula Jaramillo, asesora inmobiliaria. También influye la búsqueda de entornos más tranquilos o alejados del ruido urbano.

En este proceso, algunas familias optan por mudarse con familiares temporalmente, mientras otras deciden alquilar o incluso comprar una nueva vivienda.

Costos asociados que muchas veces se subestiman

Una mudanza implica una serie de costos que van más allá del arriendo o la hipoteca. Según Jaramillo, el traslado promedio de un hogar pequeño puede costar entre $250 y $400, dependiendo de la distancia y la cantidad de objetos.

A ello se suman gastos de adecuación en la nueva vivienda, como pintura, instalación de dispositivos de seguridad, mejoras eléctricas, compra de muebles o cortinas. También es común la adquisición de nuevos electrodomésticos para hacer frente a la nueva dinámica familiar.

Si no se planifican correctamente, estos gastos pueden generar endeudamientos innecesarios, especialmente si se recurren a créditos de consumo o tarjetas.

Recomendaciones para una mudanza responsable

Especialistas en planificación financiera familiar recomiendan realizar una evaluación presupuestaria previa para definir si la mudanza es viable y cuánto se puede destinar al nuevo hogar sin afectar otros compromisos, como el ahorro, el seguro médico o los gastos prenatales.

Se sugiere priorizar el arriendo sobre la compra en casos donde no se tenga un fondo de emergencia sólido, y evitar compromisos financieros a largo plazo si la estabilidad laboral de la pareja no está garantizada.

También es importante considerar la cercanía a hospitales, transporte público, centros educativos y redes de apoyo, como familiares o amigos.

Elegir sin endeudarse: claves prácticas