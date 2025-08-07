COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Negocios
Economía

Cómo planificar una mudanza para recibir al bebé sin endeudarse

La búsqueda de un espacio más amplio, seguro o funcional para el cuidado del recién nacido impulsa esta decisión.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Parejas primerizas evalúan mudarse antes del nacimiento del primer hijo, pero nada de texto, solo la imagen. FOTO: Inteligencia Artificial (ChatGPT).
Parejas primerizas evalúan mudarse antes del nacimiento del primer hijo, pero nada de texto, solo la imagen. FOTO: Inteligencia Artificial (ChatGPT).

Noemí Moreira

Redacción ED.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Nací en Manta en 1993. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo. Tengo exper... Ver más

[email protected]

En Ecuador y otros países de la región, cada vez más parejas deciden hacer una mudanza antes del nacimiento de su primer hijo. La búsqueda de un espacio más amplio, seguro o funcional para el cuidado del recién nacido impulsa esta decisión. Sin embargo, expertos advierten que hacerlo sin una planificación financiera adecuada puede generar sobreendeudamiento o comprometer el presupuesto familiar.

Motivaciones principales: espacio y seguridad

La llegada de un hijo implica cambios sustanciales en el estilo de vida. Muchas parejas consideran que su vivienda actual no cumple con los requisitos mínimos para criar a un bebé, ya sea por falta de espacio, condiciones estructurales, inseguridad del barrio o distancia de centros de salud.

“La principal razón por la que las parejas se mudan antes del nacimiento es la necesidad de una habitación adicional y mejor acceso a servicios”, explica Paula Jaramillo, asesora inmobiliaria. También influye la búsqueda de entornos más tranquilos o alejados del ruido urbano.

En este proceso, algunas familias optan por mudarse con familiares temporalmente, mientras otras deciden alquilar o incluso comprar una nueva vivienda.

Costos asociados que muchas veces se subestiman

Una mudanza implica una serie de costos que van más allá del arriendo o la hipoteca. Según Jaramillo, el traslado promedio de un hogar pequeño puede costar entre $250 y $400, dependiendo de la distancia y la cantidad de objetos.

A ello se suman gastos de adecuación en la nueva vivienda, como pintura, instalación de dispositivos de seguridad, mejoras eléctricas, compra de muebles o cortinas. También es común la adquisición de nuevos electrodomésticos para hacer frente a la nueva dinámica familiar.

Si no se planifican correctamente, estos gastos pueden generar endeudamientos innecesarios, especialmente si se recurren a créditos de consumo o tarjetas.

Recomendaciones para una mudanza responsable

Especialistas en planificación financiera familiar recomiendan realizar una evaluación presupuestaria previa para definir si la mudanza es viable y cuánto se puede destinar al nuevo hogar sin afectar otros compromisos, como el ahorro, el seguro médico o los gastos prenatales.

Se sugiere priorizar el arriendo sobre la compra en casos donde no se tenga un fondo de emergencia sólido, y evitar compromisos financieros a largo plazo si la estabilidad laboral de la pareja no está garantizada.

También es importante considerar la cercanía a hospitales, transporte público, centros educativos y redes de apoyo, como familiares o amigos.

Elegir sin endeudarse: claves prácticas

  • Establecer un presupuesto realista: Incluir no solo el costo del arriendo o hipoteca, sino también servicios, mantenimiento y transporte.

  • Evitar compras impulsivas: No todos los artículos para bebés son necesarios desde el inicio.

  • Comparar barrios y tipos de vivienda: Evaluar costo-beneficio y crecimiento futuro del entorno.

  • Negociar contratos con flexibilidad: Optar por arriendos con salida anticipada sin penalización o periodos de gracia.

  • Solicitar asesoría profesional: Tanto en el aspecto inmobiliario como en el financiero.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Joven murió electrocutado al intentar recuperar una prenda en el centro de Santo Domingo

Tres atentados al estilo sicariato dejan una persona muerta y cuatro heridos, en Manta

Kylie Jenner sorprende hablando español y causa revuelo en redes sociales

Asamblea Nacional aprueba reforma para eliminar fondo partidario en Ecuador

Eloy Alfaro celebra 29 años de parroquialización con desfile cívico estudiantil por sus calles

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Joven murió electrocutado al intentar recuperar una prenda en el centro de Santo Domingo

Tres atentados al estilo sicariato dejan una persona muerta y cuatro heridos, en Manta

Kylie Jenner sorprende hablando español y causa revuelo en redes sociales

Asamblea Nacional aprueba reforma para eliminar fondo partidario en Ecuador

Eloy Alfaro celebra 29 años de parroquialización con desfile cívico estudiantil por sus calles

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Joven murió electrocutado al intentar recuperar una prenda en el centro de Santo Domingo

Tres atentados al estilo sicariato dejan una persona muerta y cuatro heridos, en Manta

Kylie Jenner sorprende hablando español y causa revuelo en redes sociales

Asamblea Nacional aprueba reforma para eliminar fondo partidario en Ecuador

Eloy Alfaro celebra 29 años de parroquialización con desfile cívico estudiantil por sus calles

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO