Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Ecuatorianos

¿Cómo fue el debut titular de Kendry Páez en la Ligue 1?

Kendry Páez, de 18 años, debutó como titular en la victoria 1-0 de Estrasburgo ante Nantes el 24 de agosto de 2025 en la Ligue 1.
¿Cómo fue el debut titular de Kendry Páez en la Ligue 1

El ecuatoriano Kendry Páez disputó su primer partido como titular el 24 de agosto de 2025 en Estrasburgo, Francia, en la victoria 1-0 del Racing de Estrasburgo contra Nantes, contribuyendo con pases clave para consolidar el liderato del equipo en la Ligue 1, según El Universo.

El Racing de Estrasburgo venció 1-0 al Nantes en la segunda jornada de la Ligue 1 2025-2026, con el ecuatoriano Kendry Páez, de 18 años, como titular por primera vez. Páez, cedido por el Chelsea FC, jugó 63 minutos en el Stade de la Meinau, mostrando versatilidad en el frente de ataque. Según Primicias, el volante generó dos pases clave que estuvieron cerca de romper el empate, asociándose con el delantero Joaquín Panichelli. El gol de la victoria llegó al minuto 81, obra de Emanuel Emegha, tras la salida de Páez.

Páez, quien ingresó como suplente en la primera jornada ante el Metz el 17 de agosto, registró un 57% de precisión en pases, 15 toques y dos intercepciones en ese debut, según 365Score. En su primer partido como titular, el ecuatoriano mantuvo un rol activo, moviéndose por el frente de ataque y buscando generar peligro, según un reporte de RCSA en X. La victoria posiciona al Estrasburgo con seis puntos tras dos jornadas, consolidándolo como candidato a competiciones europeas.

Contexto deportivo

Kendry Páez, considerado una de las mayores promesas de Sudamérica, llegó al Estrasburgo en un préstamo desde el Chelsea el 31 de julio de 2025, tras destacar en Independiente del Valle con 12 goles en 51 partidos. Con solo 16 años, se convirtió en el jugador más joven en marcar para la selección de Ecuador, acumulando 18 partidos y dos goles con La Tri, según Transfermarkt. Su cesión al Estrasburgo busca darle experiencia en el fútbol europeo antes del Mundial 2026.

El técnico Liam Rosenior ha destacado la adaptación de Páez, quien también jugó 18 minutos en un empate 0-0 contra el Brondby en la UEFA Conference League el 21 de agosto, según Footboom1. El seleccionador ecuatoriano, Sebastián Beccacece, lo considera clave para las eliminatorias mundialistas.

Perspectivas del Estrasburgo

El Estrasburgo, propiedad del grupo inversor del Chelsea, aspira a clasificar a torneos europeos tras quedar en el puesto 10 en la Ligue 1 2024-2025, según Ligue1.com. La incorporación de Páez, junto a otros cedidos como Mike Penders, refuerza un plantel joven. El próximo partido será contra el Lyon el 30 de agosto de 2025, según el calendario oficial.

