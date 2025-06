Comisión de Educación evalúa reformas a la ley de artistas en Ecuador

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional continúa el proceso de recepción de observaciones al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Defensa Profesional de Artistas, con el objetivo de modernizar la normativa y ampliar los derechos del sector cultural en Ecuador. Este proceso se lleva a cabo previo a la elaboración del informe para su primer debate, buscando integrar diversas perspectivas y necesidades.

Propuestas clave para artistas

Organizaciones sociales presentaron propuestas cruciales para la actualización de la ley, enfocadas en la participación activa del sector cultural. Entre las iniciativas, destacan la conformación de mesas técnicas con la participación de gestores culturales y la libre contratación de artistas. Estas sugerencias buscan garantizar una representación más equitativa y eliminar barreras en el ámbito artístico.

Mariuxi Navarrete, presidenta de la Plataforma Cultural, recordó que la normativa vigente data de 1979, resaltando su obsolescencia. Navarrete detalló la situación de los gestores culturales en provincias, quienes a menudo no reciben regalías ni reconocimiento. Además, señaló que miles de artistas no votan, no están registrados, ni pertenecen a la Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador (Fenarpe). “Somos un enigma para las autoridades; necesitamos ser escuchados”, enfatizó.

En la misma línea, Washington Flores, presidente del GAD Parroquial de Alangasí, y artista, exhortó a valorar la condición de los artistas, destacando la falta de aportes de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (Sayce) a este sector.

Educación y derechos en debate

Patricio Panchi, rector de la Unidad Educativa César Viera, expresó preocupación por las nuevas disposiciones dirigidas a bachilleres con enfoque en gestión cultural. Según Panchi, estas medidas alejan al sistema del fortalecimiento del bachillerato en música, una postura compartida por Milton Samaniego, rector de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre.

En la sesión, también se recibieron observaciones al proyecto de Ley que regula los Deportes Electrónicos. César Izurieta, presidente de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos del Ecuador; Iván Terceros, de la Fundación Openlab; y Christian Guayasamín, de OpenlabEC, expusieron sobre el uso de nuevas tecnologías.

Adicionalmente, la mesa legislativa analizó la situación de presunta discriminación y exclusión hacia personas de los grupos LGBTIQ+ en el sistema de educación superior. Estrella Estévez Carrera expuso su caso, señalando una espera de más de 30 años para acceder a una beca. Por su parte, Kerly León Gurumendi afirmó que la discriminación persiste en todos los niveles educativos.

Unificación de leyes educativas

Finalmente, la Comisión resolvió unificar el proyecto de Ley de Reforma del Régimen Educativo del Bachillerato en el Ecuador con la Ley Orgánica de Educación Superior. Esta moción, presentada por la legisladora Cecilia Baltazar, fue aprobada con nueve votos a favor, marcando un paso significativo en la legislación educativa del país.