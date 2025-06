Comic Con Ecuador 2025: Una galaxia de estrellas y aventuras geek en un evento en Guayaquil

La Comic Con Ecuador 2025 es un evento que está listo para encender la pasión geek en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Del 13 al 15 de junio, los fanáticos vivirán una experiencia inolvidable llena de cultura pop.

Este año, el evento expande su alcance ocupando dos pisos. El “Salón de los Presidentes” se transformará en un paraíso gamer con torneos de Fortnite y Valorant, además de una atracción inspirada en Donkey Kong, cuna de los icónicos Mario Bros.

Invitados presentes este 2025

Entre los invitados destaca Josh Radnor, el carismático Ted Mosby de How I Met Your Mother. Su presencia promete emocionar a los fans de la comedia que marcó una generación con su humor y romanticismo.

Asimismo, los amantes de One Piece celebrarán la llegada de Taz Skylar, quien da vida a Sanji, y Steven John Ward, el imponente Dracule Mihawk. Ambos actores compartirán anécdotas de la exitosa serie de Netflix.

Por otro lado, el doblaje estará representado por Humberto Vélez, la inconfundible voz de Homero Simpson, y José “Pepe” Torres Macías, quien presta su talento a Deadpool. Sus charlas serán un deleite para los fans.

Además, artistas gráficos brasileños como Will Conrad, Marcio Abreu y el escultor Marcio Kouyoudjan exhibirán su talento. Los cosplayers Lorraine (México) y León Chiro (Italia) añadirán color y creatividad al evento con sus impresionantes trajes.

Angie González Toscanini, embajadora de la Comic Con, resalta las atracciones únicas. “Tendremos el barco Going Merry de One Piece, una estación de Stranger Things con el ‘mundo boca arriba’ y el MacLaren’s Pub de How I Met Your Mother”, explica.

También habrá una réplica de la Casa de los Picapiedras con su troncomóvil. Estas experiencias interactivas, junto con exposiciones de cómics y arte, prometen sumergir a los asistentes en universos fantásticos.

Un evento de la cultura pop en Guayaquil

Por su parte, las sesiones de autógrafos, fotos y paneles con expertos en cómics y cultura geek serán el corazón del evento. Los torneos gamer ofrecerán premios en efectivo, atrayendo a competidores y espectadores.

El evento operará el viernes de 12:00 a 20:00, y sábado y domingo de 10:00 a 20:00. Las entradas, disponibles en TicketShow o en ventanillas, cuestan $15 por día, IVA incluido.

Angie recomienda el Paquete VIP, inspirado en el Superman de James Gunn. Incluye un bolso de David Corenswet y Krypto, gafete coleccionable, Fast-Pass y asientos preferenciales para entrevistas.

La Comic Con Ecuador 2025 será una celebración épica de la cultura pop. Con invitados estelares, atracciones innovadoras y un ambiente vibrante, Guayaquil se convertirá en el epicentro geek de la región.