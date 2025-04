Comerciantes reemplazan a limpia parabrisas en semáforos

Durante años, los semáforos del anillo vial, en la avenida Abraham Calazacón, fueron un punto habitual para los llamados limpia parabrisas en Santo Domingo, que ofrecían sus servicios a los conductores.

Con botellas recicladas llenas de agua, escobas viejas y una actitud insistente, estos hombres, en su mayoría migrantes venezolanos, intentaban limpiar los parabrisas sin previa autorización del conductor, generando malestar en muchos de ellos. Hoy quedan pocos en estas vías y aparecen de forma esporádica.

El drama del pasado no era menor con los limpia parabrisas en Santo Domingo. Varios conductores recuerdan que estos ciudadanos ejercían presión para recibir dinero, incluso cuando el servicio no era solicitado. “Si uno no pagaba, te insultaban. Algunos golpeaban el vidrio o seguían discutiendo con otros en plena vía”, comenta Manuel Rivera, conductor habitual de la zona.

Las situaciones llegaron al punto de causar conflictos entre los mismos limpia parabrisas en Santo Domingo, e incluso poner en riesgo la circulación vehicular.

Controles contra limpia parabrisas

Ante el creciente malestar ciudadano de los limpia parabrisas en Santo Domingo, la Policía Nacional y los Agentes de Control Territorial del Municipio intensificaron sus controles.

Según Hernán Merino, inspector municipal, este tipo de actividades no solo carecen de justificación laboral formal, sino que además representan un mal uso del espacio público. “Estas personas actuaban sin regulación, ponían en riesgo su integridad y la de los conductores. No es una actividad permitida ni segura”, dijo Merino.

En 2022, durante un operativo conjunto, se detuvo a tres extranjeros de nacionalidad venezolana y colombiana, quienes portaban armas blancas y pequeñas dosis de estupefacientes en sus mochilas.

Según las autoridades, estas personas estaban de paso por la ciudad y aprovechaban su estadía para obtener ingresos en semáforos.

Nuevos ocupantes ante limpia parabrisas

Hoy, esas mismas esquinas donde antes se apostaban los limpia parabrisas en Santo Domingo, muestran un rostro diferente. En el sector entre la terminal terrestre, El Arbolito, el redondel del shopping y el sector La Chorrera ahora se ven vendedores ambulantes ofreciendo fundas de basura, paños para autos, bebidas, adornos para niños y hasta juguetes. Uno de ellos, Carlos A., comenta que la gente prefiere comprar algo útil. “No se sienten presionados, y nosotros también ganamos algo honradamente”. Estos nuevos comerciantes han encontrado un espacio para emprender, aunque también pudieran ser desalojados, porque no cuentan con permiso para vender en la vía pública.

En sectores como La Chorrera, donde antes era común ver hasta cinco personas por semáforo, hoy se percibe una circulación más fluida. Los conductores agradecen que no los aborden de forma agresiva y ven positivamente la presencia de comerciantes que trabajan con mayor respeto.

Desplazados por vigilancia

Aunque aún se puede observar uno que otro limpia parabrisas esporádico en las inmediaciones del shopping, ya no es la regla. La mayoría se ha desplazado o ha desistido ante la vigilancia constante de las autoridades. Con esta intervención, el Municipio espera mantener un equilibrio entre el orden urbano y la economía informal, sin permitir prácticas que puedan derivar en violencia o inseguridad, señala el agente municipal, Hernán Merino (21).