Comerciantes de “El Mercadazo” se preparan para el Día de las Madres con altas expectativas

Comerciantes del patio de comidas “El Mercadazo”, ubicado en la plaza central de Portoviejo, se alistan para el Día de las Madres, que se celebrará el domingo 11 de mayo, con menús tradicionales, expectativas altas y promociones diseñadas para atraer a las familias.

El segundo domingo de mayo es una de las fechas más importantes para el comercio en Ecuador. En Portoviejo, los negocios del patio de comidas “El Mercadazo” ya están preparando todo para recibir a las familias que acuden a celebrar el Día de las Madres.

Ubicado en la plaza central de Portoviejo, este espacio gastronómico agrupa a más de veinte comerciantes que ofrecen platos típicos y almuerzos populares. Muchos de ellos afirman que este domingo representa una oportunidad clave para mejorar sus ingresos.

Johana Cevallos, una de las comerciantes, destacó el impacto positivo que esta fecha suele tener en las ventas.

Los comerciantes coinciden en que el Día de las Madres tiene un significado especial en la sociedad ecuatoriana. Este simbolismo influye directamente en el comportamiento del consumidor, que prioriza esta fecha por encima de otras celebraciones.

Olga Mera, también vendedora en el mercado, destacó que las familias suelen dar prioridad a esta celebración, incluso en tiempos difíciles.

Los comerciantes proyectan una mayor afluencia de personas en el centro de la ciudad este domingo. Por ello, muchos de ellos están reforzando sus inventarios y planificando una jornada intensa.

A más de la alta expectativa, varios locales gastronómicos están incorporando platos especiales y promociones limitadas para hacer más atractiva la visita a “El Mercadazo”. El uso de ingredientes locales y técnicas tradicionales de cocina forman parte de esta estrategia.

César Cevallos, propietario de un puesto de comida, explicó que su negocio ofrecerá un almuerzo especial con recetas tradicionales.

Platos como el seco de gallina, caldo de salchicha, guatita y menestra con carne son recurrentes en las celebraciones familiares de la región. La preparación en leña se valora por su sabor tradicional, algo que muchos comensales buscan en fechas especiales.

Aunque las expectativas para el Día de las Madres son positivas, los comerciantes reconocen que no todas las fechas conmemorativas ofrecen los mismos resultados. Así lo evidencian los testimonios sobre el reciente feriado del 1 de mayo, que no cumplió con las expectativas.

Olga Mera comentó que ese feriado no generó el movimiento esperado en los negocios.

“La verdad es que fue muy bajo. No se sintió como un feriado importante, sino como un día cualquiera. Ya no hay tanta ilusión en los feriados como antes. La situación económica no ayuda, y eso se refleja en las ventas.”