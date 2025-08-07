Colombianos marchan en apoyo a Álvaro Uribe tras condena judicial

Colombianos salieron a las calles de 21 departamentos de Colombia y en varias ciudades del extranjero este jueves 7 de agosto para manifestar su respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Las movilizaciones fueron convocadas por el partido Centro Democrático.

Las concentraciones, denominadas “Marcha por la libertad y la democracia”, tuvieron lugar en más de 25 ciudades colombianas, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Barranquilla, así como en localidades de Estados Unidos y España.

En Bogotá, los manifestantes iniciaron su recorrido en el Parque Nacional a las 10:00 a.m., avanzando por la Carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar, causando cierres viales y afectaciones en el sistema de transporte público TransMilenio. En Medellín, la marcha partió desde la Avenida Oriental hacia el Parque de las Luces, con la participación de figuras como Jerónimo Uribe, hijo del exmandatario.

Participación en Colombia y países del exterior

En Villavicencio, ciudadanos se congregaron en el Centro Comercial Viva, portando pancartas y banderas de Colombia. Similar escenario se vivió en Cúcuta, donde ciudadanos se reunieron en la Plaza del Centro Comercial Ventura Plaza, y en Neiva. En el exterior, ciudades como Miami, Madrid y Barcelona también fueron escenario de concentraciones.

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

El Centro Democrático, partido fundado por Uribe, promovió las movilizaciones como una respuesta al fallo emitido el 1 de agosto por la jueza Sandra Liliana Heredia. La sentencia, que también prohíbe a Uribe ejercer cargos públicos por 100 meses, generó controversia y acusaciones de persecución política por parte de sus seguidores. “Marchamos porque condenar a Uribe es condenar a Colombia”, afirmó la senadora María Fernanda Cabal, una de las organizadoras.

Contexto judicial y polarización política

La condena de Uribe se deriva de un proceso iniciado en 2018 por la Corte Suprema de Justicia, que investigó presunta manipulación de testigos en un caso vinculado al senador Iván Cepeda. Tras la renuncia de Uribe al Senado en 2020, el proceso pasó a la justicia ordinaria, culminando en la sentencia de primera instancia. La defensa del exmandatario, liderada por Jaime Granados, anunció que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá antes del 8 de octubre, fecha en que el caso podría prescribir.

Las movilizaciones coincidieron con el tercer aniversario del gobierno de Gustavo Petro, intensificando las tensiones políticas. Simpatizantes de Uribe denuncian un uso político de la justicia. Mientras tanto, sectores opositores al exmandatario celebran la condena como un hito en la lucha contra la impunidad. “La justicia ha llegado como debe ser: serena, reflexiva y sin presiones”, declaró la jueza Heredia al emitir el veredicto.

Reacciones y figuras presentes

En Bogotá, la precandidata presidencial Vicky Dávila participó activamente en la marcha, siendo recibida por cientos de seguidores. “Hoy es Álvaro Uribe, mañana cualquiera de nosotros”, expresó Dávila en sus redes sociales. En Medellín, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y Jerónimo Uribe también se unieron a las concentraciones, agradeciendo el apoyo ciudadano.

Las marchas, descritas como pacíficas por los organizadores, generaron bloqueos en vías principales de varias ciudades, afectando la movilidad. Las movilizaciones culminaron sin incidentes mayores.