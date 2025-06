Colombia apuesta a romper mala racha ante Perú en el Metropolitano

Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, enfrenta a Perú hoy, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, a las 15h30, en la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El objetivo es de sumar tres puntos para acercarse a la clasificación y superar una racha de cuatro partidos sin victorias.

Un duelo clave para la clasificación

El combinado ‘cafetero’ llega al encuentro con 20 puntos, ocupando la sexta posición en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas, lo que le otorga el último cupo directo al Mundial 2026. Sin embargo, el equipo de Néstor Lorenzo atraviesa una racha negativa, con un empate 2-2 ante Paraguay y derrotas ante Uruguay, Ecuador y Brasil en las últimas cuatro jornadas. La victoria en casa es crucial para consolidar su posición y recuperar la confianza de la hinchada. Por su parte, Perú, con 10 puntos y en el noveno lugar, necesita un triunfo para acercarse al repechaje, que actualmente ocupa Venezuela con 15 puntos.

Ausencias que marcan la previa

La Selección Colombia no contará con Luis Díaz, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, una baja sensible tras su gol en el empate 1-1 ante Perú en Lima, en la fecha 7 de las Eliminatorias. Néstor Lorenzo confirmó en conferencia de prensa que no hay un reemplazo directo para el delantero del Liverpool, pero destacó que jugadores como Jaminton Campaz podrían asumir el rol en el ataque. Además, Johan Mojica y Carlos Cuesta están ausentes por lesión, por lo que Davinson Sánchez y Deiver Machado serían titulares en la defensa. La posible alineación de Colombia incluye: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Jaminton Campaz; Jhon Durán.

Perú y su lucha por el repechaje

Perú, dirigida por Óscar Ibáñez, enfrenta un panorama complicado con solo 10 puntos tras dos victorias, cuatro empates y ocho derrotas. A pesar de su posición, el equipo inca mantiene la esperanza de alcanzar el repechaje. En su última visita a Barranquilla por Eliminatorias, en 2022, Perú venció 1-0 con un gol de Edison Flores, un antecedente que motiva al equipo. Sin embargo, las bajas de Gianluca Lapadula, Kenji Cabrera por lesiones y las molestias de André Carrillo obligan a Ibáñez a ajustar su once inicial, con Edison Flores y Bryan Reyna como probables titulares. La alineación tentativa de Perú es: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Pedro Aquino, Edison Flores, Andy Polo, Bryan Reyna; Paolo Guerrero.

El desafío del clima en Barranquilla

El encuentro se disputará a las 15h30 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, bajo condiciones climáticas exigentes: una temperatura de 31°C, humedad del 70% y posible llovizna. Este horario, que aprovecha el calor característico de Barranquilla, ha sido estratégico para Colombia en el pasado, como en la victoria 4-0 ante Chile en octubre de 2024. Óscar Ibáñez reconoció la dificultad de jugar en estas condiciones, destacando que será un partido intenso por las necesidades de ambos equipos. Colombia buscará hacer del Metropolitano un fortín, apoyada por su público y el ambiente hostil para los visitantes.

Antecedentes entre Colombia y Perú

El historial entre Colombia y Perú en Eliminatorias muestra una rivalidad equilibrada. Desde 1947, se han enfrentado en 60 ocasiones, con 21 victorias para Colombia, 17 para Perú y 22 empates. En Barranquilla, Colombia ha ganado tres de los últimos cinco duelos por Eliminatorias, aunque la derrota 1-0 en 2022 sigue siendo un recordatorio de la capacidad de Perú para sorprender. Con seis cupos directos y uno de repechaje disponibles para el Mundial 2026, ambos equipos saben que cada punto es vital. Colombia, a tres puntos del segundo lugar (Ecuador, con 23 puntos), no puede permitirse errores, mientras que Perú necesita un repunte histórico para mantenerse en la pelea.

Declaraciones de los protagonistas

Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, expresó confianza en su plantel a pesar de las bajas: “Tenemos un grupo amplio, dispuesto a aparecer cuando haga falta”. Sobre el reemplazo de Luis Díaz, insistió en que el equipo buscará equilibrar la ausencia con el aporte colectivo.

Por el lado de Perú, Óscar Ibáñez destacó la importancia del partido: “Es un duelo de tú a tú. Colombia es fuerte de local, pero nosotros venimos a pelear por los puntos”. Pedro Gallese, arquero peruano, añadió: “Tenemos que sumar, va a ser difícil, pero confiamos en sacar esto adelante”. Estas declaraciones reflejan la urgencia de ambos equipos por lograr un resultado positivo.

Un partido decisivo para el futuro

El encuentro entre Colombia y Perú promete ser un choque intenso, con ambos equipos necesitados de puntos para sus objetivos. Colombia busca consolidar su lugar en la zona de clasificación directa, mientras que Perú se aferra a la posibilidad de alcanzar el repechaje. La ausencia de figuras clave en ambos bandos y las condiciones climáticas de Barranquilla añaden un componente extra de dificultad. El estadio Metropolitano, con su ambiente vibrante, será el escenario donde se escriba un nuevo capítulo en esta rivalidad sudamericana, con la transmisión a cargo de Canal RCN y Caracol TV en Colombia, y América TV y Movistar Deportes en Perú.