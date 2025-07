Coldplay: El video en el concierto que le costó el puesto al CEO de Astronomer

Un momento captado por la kiss cam durante un concierto de Coldplay en Gillette Stadium, Massachusetts, desencadenó la renuncia de Andy Byron, CEO de Astronomer, una empresa tecnológica valorada en más de 1.300 millones de dólares. El video, que se viralizó en redes sociales, mostró a Byron abrazando a Kristin Cabot, jefa de recursos humanos de la compañía, en un gesto que desató rumores de una relación extramarital. La controversia forzó la salida de Byron, anunciada el viernes 18 de julio de 2025.

El incidente ocurrió el 16 de julio durante el espectáculo de Coldplay. La cámara enfocó a Byron y Cabot, quienes reaccionaron con evidente incomodidad. Byron se agachó para ocultarse, mientras Cabot cubrió su rostro. Chris Martin, vocalista de la banda, bromeó: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”. La frase, aunque ligera, amplificó las especulaciones en plataformas como TikTok y X, donde el video acumuló millones de vistas.

Astronomer reaccionó rápidamente. El viernes, la empresa anunció que su consejo directivo inició una investigación formal. Horas después, confirmó la renuncia de Byron. “Nuestros líderes deben establecer el estándar en conducta y responsabilidad, y recientemente ese estándar no se cumplió”, declaró la compañía en un comunicado publicado en X. Pete DeJoy, cofundador y director de producto, asumió como CEO interino mientras se busca un reemplazo permanente.

Byron, de 50 años, lideraba Astronomer desde julio de 2023. Bajo su gestión, la empresa, conocida por su plataforma de orquestación de datos Astro, reportó un crecimiento del 206% anual y atrajo inversiones de firmas como Salesforce Ventures y Bain Ventures. Sin embargo, el escándalo eclipsó estos logros. La compañía enfatizó que su misión no cambia: “Seguimos ayudando a nuestros clientes con sus problemas más difíciles de datos e inteligencia artificial”, afirmó en su comunicado.

As stated previously, Astronomer is committed to the values and culture that have guided us since our founding. Our leaders are expected to set the standard in both conduct and accountability, and recently, that standard was not met.

