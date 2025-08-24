COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
China

Colapso de puente en Qinghai, China, deja 12 muertos y desaparecidos

Un puente ferroviario en construcción colapsó en Qinghai, China, el 22 de agosto de 2025, dejando 12 muertos y varios desaparecidos, según medios estatales.
Doce trabajadores murieron y al menos dos están desaparecidos tras el colapso del puente Jianzha el 22 de agosto de 2025 en Qinghai, China, debido a la rotura de un cable de acero durante la construcción de la línea Sichuan-Qinghai, según Xinhua.

El accidente ocurrió a las 03:00 del 22 de agosto de 2025 en la provincia de Qinghai, cuando un cable de acero se rompió durante una operación de tensión en el puente Jianzha Yellow River, parte de la línea ferroviaria Sichuan-Qinghai. Según la agencia estatal Xinhua, el colapso de una sección de 108 metros del arco de acero causó la muerte de 12 trabajadores y dejó al menos dos desaparecidos. En el momento del incidente, 15 trabajadores y un jefe de obra estaban en la zona afectada. Imágenes de CCTV muestran el tramo central desplomado en el río Amarillo, con torres de andamios y grúas junto al sitio.

La operación de rescate, iniciada de inmediato, movilizó a 806 rescatistas, 91 vehículos, 27 botes, un helicóptero y cinco robots, según China Daily. Hasta el 24 de agosto, las autoridades no han reportado sobrevivientes, y la búsqueda de los desaparecidos continúa en las aguas turbulentas del río Amarillo. El Ministerio de Gestión de Emergencias envió un equipo para investigar la causa del accidente, enfocándose en la falla del cable de acero.

Contexto del proyecto y seguridad en China

El puente Jianzha, ubicado en el condado de Jianca, es un componente clave de la línea Sichuan-Qinghai, diseñada para conectar el altiplano tibetano con Sichuan. Con una longitud de 1,59 km y un arco de 130 metros sobre el río Amarillo, es el puente de arco continuo de doble vía más grande del mundo, según People’s Daily. También es el primer puente ferroviario que cruza el río Amarillo, el segundo más largo de China. El proyecto, parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, estaba programado para completarse en agosto de 2025.

Los accidentes en obras de construcción son recurrentes en China debido a regulaciones poco estrictas. En diciembre de 2024, un colapso en una obra ferroviaria en Shenzhen dejó 13 desaparecidos sin sobrevivientes, según CBS News. El incidente en Qinghai ha reavivado el debate sobre la seguridad en proyectos de infraestructura.

Respuesta de las autoridades

El Consejo de Seguridad del Trabajo del Consejo de Estado supervisa la investigación del colapso, según Global Times. Los hospitales cercanos habilitaron áreas de emergencia, aunque no se han reportado sobrevivientes. Las autoridades han prometido una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad en obras similares.

