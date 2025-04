CNE proclama a Daniel Noboa presidente de Ecuador 2025-2029 y desestima reclamos de Revolución Ciudadana

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó los resultados numéricos definitivos de las elecciones presidenciales del 13 de abril, confirmando a Daniel Noboa como el presidente electo de la República de Ecuador. Este anuncio se realizó tras la negativa del organismo a las reclamaciones presentadas por la alianza Revolución Ciudadana (RC) y Renovación Total (RETO), listas 5-33, que respaldaban la candidatura de Luisa González. La proclamación oficial se dio con el voto favorable de los consejeros Enrique Pita, Diana Atamaint, Esthela Acero y José Cabrera, mientras que la consejera Elena Nájera estuvo ausente.

Según los datos oficiales, Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN), obtuvo el 55,63% de los votos válidos, superando los diez millones de sufragios. Por su parte, Luisa González, candidata del correísmo, alcanzó el 44,37% de la votación. El CNE procedió a la proclamación luego de revisar y rechazar 1.875 reclamaciones presentadas por la alianza RC-RETO. Dichas reclamaciones, ingresadas el martes 22 de abril, alegaban inconsistencias numéricas y falta de firmas en las actas de escrutinio.

El CNE rechazó reclamaciones y nulidad de las elecciones

Los informes jurídicos del CNE concluyeron que no existían inconsistencias numéricas ni faltas de firmas que justificaran la apertura de urnas o la nulidad de las votaciones. Los consejeros determinaron que las reclamaciones no cumplían con los requisitos establecidos en el Código de la Democracia. Específicamente, se negaron 171 reclamaciones porque las actas sí contaban con las firmas del presidente y secretario de las Juntas Receptoras del Voto (JRV). Además, se rechazaron 333 reclamaciones sobre inconsistencias numéricas, ya que las diferencias encontradas no afectaban el resultado nacional.

Asimismo, se negaron 784 reclamaciones que alegaban falta de firmas, pues se verificó que todas las actas contaban con las firmas en el anverso o reverso. El pleno del CNE también rechazó una reclamación sobre 13.095 actas de escrutinio que denunciaban suplantación de firmas en el padrón electoral. Durante la sesión, la alianza RC-RETO presentó cuatro escritos solicitando la nulidad de las elecciones y de los escrutinios. Tras una breve suspensión, el CNE rechazó estas solicitudes por no cumplir con los requisitos legales. La integridad del escrutinio fue asegurada por el consejo.

Etapa de objeciones e impugnaciones

Con la proclamación de los resultados numéricos, se abre ahora la etapa para presentar objeciones e impugnaciones a este resultado. Este proceso permite a las partes involucradas cuestionar los resultados y buscar una revisión adicional. El CNE ha reafirmado su compromiso con la justicia electoral, garantizando un proceso transparente y equitativo. Los resultados oficiales confirman la victoria de Daniel Noboa, quien se prepara para asumir la presidencia del Ecuador.

La proclamación de Noboa como presidente electo marca el fin de una etapa electoral compleja. El CNE ha subrayado la importancia de la confianza en el sistema electoral, asegurando que todas las reclamaciones fueron revisadas con rigurosidad. La decisión del CNE refleja la voluntad de respetar el voto de los ecuatorianos y garantizar la estabilidad democrática.