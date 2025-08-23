COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Ecuatorianos

Club Brujas frena traspaso de Joel Ordóñez al Olympique de Marsella

El Club Brujas detuvo el traspaso de Joel Ordóñez al Olympique de Marsella, generando tensiones con el defensor ecuatoriano, según el periodista Sacha Tavolieri.
Club Brujas frena traspaso de Joel Ordóñez al Olympique de Marsella
Club Brujas frena traspaso de Joel Ordóñez al Olympique de Marsella

Sandro Muñoz

Redacción ED.

Sandro Muñoz

Redacción ED.

Nació en el cantón Rocafuerte el 15 de marzo de 1972. Obtuvo el título de licenciado en comunicac...

[email protected]

El 23 de agosto de 2025, el Club Brujas decidió no transferir al defensor ecuatoriano Joel Ordóñez al Olympique de Marsella, en Bélgica, debido a un desacuerdo interno, causando la molestia del jugador.

Negociaciones frustradas con Olympique de Marsella

El Club Brujas de Bélgica anunció el 23 de agosto de 2025 que no venderá al defensor ecuatoriano Joel Ordóñez al Olympique de Marsella, según informó el periodista Sacha Tavolieri en su cuenta de X. La decisión frenó las negociaciones pese a que el club francés ofreció USD 27,25 millones, más USD 5,45 millones en variables y un porcentaje de futura reventa, cumpliendo las exigencias económicas del Brujas.

Tavolieri reveló que Ordóñez, al conocer la decisión, se ausentó de un entrenamiento tras comunicarse con el entrenador Nicky Hayen. El jugador, de 21 años, expresó su deseo de unirse al Marsella, lo que generó tensiones con la directiva belga.

El club explicó que la cancelación del traspaso se debió a un error de coordinación entre el propietario, que se opone a la venta, y la dirección deportiva, que había avanzado en las negociaciones.

Contexto del caso y reunión de urgencia

Joel Ordóñez, quien llegó al Club Brujas en 2022 desde Independiente del Valle, ha jugado 84 partidos, anotado cuatro goles y registrado dos asistencias en la Jupiler Pro League y competiciones europeas. Su desempeño atrajo el interés de clubes como Paris Saint-Germain, Arsenal y AS Monaco, aunque Ordóñez priorizó al Marsella.

El Olympique de Marsella, dirigido por Roberto De Zerbi, buscaba reforzar su defensa antes del cierre del mercado de fichajes el 1 de septiembre de 2025. Sin embargo, la decisión del Brujas dejó al ecuatoriano fuera de la Ligue 1 por ahora. Está programada una reunión de urgencia entre Ordóñez y la directiva para resolver el conflicto.

Impacto en la carrera de Joel Ordóñez

La situación podría afectar la participación de Ordóñez en la Jupiler Pro League y su preparación para las Eliminatorias Sudamericanas con Ecuador en septiembre de 2025. El defensor no ha jugado desde el 27 de julio de 2025, cuando marcó un gol y fue expulsado en un partido contra KRC Genk. Desde entonces, se perdió cuatro partidos, incluyendo dos de la fase previa de la Champions League.

El Club Brujas, segundo en la última liga belga, valora a Ordóñez como una pieza clave, pero la tensión con el jugador podría complicar su relación con el equipo.

