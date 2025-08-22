COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Clima en Ecuador este viernes 22 de agosto: lluvias en la Sierra y Costa, mientras la nubosidad predomina en algunas ciudades

El clima en Ecuador presenta contrastes este viernes. Conoce las temperaturas y las condiciones de lluvia en cada localidad.
3 minutos de lectura
Varias ciudades del país tendrán un viernes nublado y con posibilidad de lluvia.
Varias ciudades del país tendrán un viernes nublado y con posibilidad de lluvia.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

El clima en Ecuador para este viernes 22 de agosto mostrará contrastes entre la Costa y la Sierra, con lluvias aisladas en algunas ciudades y estabilidad en otras. La jornada será especialmente variable en zonas interandinas y en sectores del litoral donde se esperan precipitaciones moderadas, mientras que otras localidades disfrutarán de cielos nublados o parcialmente soleados y temperaturas agradables.

Costa: lluvias en Guayaquil y estabilidad en otras ciudades

Portoviejo registrará un día nublado, con temperaturas entre 19 y 29 °C y 0 % de probabilidad de lluvias, lo que permitirá realizar actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En Manta, se prevé un clima parcialmente soleado, con temperaturas entre 19 y 27 °C y sin lluvias, ideal para turismo, recreación y trabajo en exteriores.

Guayaquil, en cambio, experimentará lluvias aisladas con 40 % de probabilidad de precipitaciones, cielo cubierto y temperaturas entre 20 y 29 °C, lo que podría generar charcos y tránsito lento en algunas zonas.

Sierra: lluvias ligeras y nubosidad variable

En Quito, las lluvias continuarán siendo protagonistas, con 50 % de probabilidad de precipitaciones, cielo nublado y temperaturas que oscilarán entre 8 y 19 °C. Las lloviznas podrían presentarse en forma intermitente a lo largo del día, acompañadas de humedad elevada, por lo que se recomienda llevar paraguas y ropa impermeable.

Cuenca tendrá un día nublado, con temperaturas entre 8 y 20 °C y 30 % de probabilidad de lluvias, principalmente hacia la tarde. Las precipitaciones serán ligeras y dispersas, y la sensación térmica será fresca, especialmente en la mañana y noche.

Radiación solar: precaución a pesar de la nubosidad

A pesar de los cielos nublados en muchas ciudades, la radiación ultravioleta (UV) puede alcanzar niveles moderados. Sobre todo en las horas centrales del día y en ciudades de altura como Quito y Cuenca. Se recomienda el uso de protector solar, gafas con filtro UV y gorra o sombrero incluso en días nublados.

Recomendaciones generales

Este viernes, la Costa mostrará estabilidad en Portoviejo y Manta, mientras que Guayaquil requerirá precaución por lluvias y tránsito lento. En la Sierra, Cuenca y Quito tendrán cielos nublados y posibilidad de lloviznas aisladas. Por ello que se aconseja portar paraguas y vestir en capas para adaptarse a la frescura de la jornada. Mantenerse hidratado y protegido de la radiación solar permitirá aprovechar el día con comodidad y seguridad.

En resumen, el viernes 22 de agosto presentará un clima variable en todo el país, con lluvias más significativas en Guayaquil y Quito. Y condiciones estables en Portoviejo, Manta y Cuenca, donde la nubosidad será predominante pero la jornada seguirá siendo apta para actividades al aire libre.

