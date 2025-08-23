COMUNIDAD POR USD 1
Clima en Ecuador este sábado 23 de agosto: lluvias aisladas en la Sierra y Costa, mientras la nubosidad predomina en otras zonas

Descubre el clima en Ecuador para el sábado, con lluvias aisladas en Guayaquil y pronósticos variados en otras ciudades.
Portoviejo tendrá cielos descubiertos y momentos de sol.
El clima en Ecuador para este sábado 23 de agosto mostrará condiciones variables a lo largo del país. La Costa experimentará estabilidad en algunas ciudades, pero lluvias aisladas en Guayaquil. En la Sierra, ciudades como Quito y Cuenca registrarán precipitaciones dispersas y cielos nublados, mientras que otras zonas mantendrán condiciones estables. La jornada exige precaución en desplazamientos y planificación de actividades al aire libre.

Costa: estabilidad en Portoviejo y Manta, lluvias en Guayaquil

Portoviejo presentará un día parcialmente soleado, con temperaturas entre 20 y 29 °C y 0 % de probabilidad de lluvias, lo que permitirá realizar actividades al aire libre sin contratiempos.

Manta tendrá condiciones similares, con cielo nublado, temperaturas entre 20 y 27 °C y ausencia de precipitaciones.

Guayaquil, en cambio, registrará lluvias dispersas con 30 % de probabilidad de precipitaciones, cielo despejado y temperaturas entre 20 y 31 °C, lo que podría afectar parcialmente la movilidad urbana y requerirá precaución en zonas de mayor acumulación de agua.

Sierra: lluvias y cielos nublados

En Quito, las lluvias serán moderadas, con 40 % de probabilidad de precipitaciones, cielo nublado y temperaturas que oscilarán entre 9 y 19 °C. Se esperan lloviznas intermitentes, especialmente durante la tarde, lo que aconseja portar paraguas o impermeable.
Cuenca registrará condiciones similares, con cielo nublado, temperaturas de 9 a 19 °C y 40 % de probabilidad de lluvias, principalmente hacia la tarde. La humedad será notable y la sensación térmica fresca en la mañana y noche.

Radiación solar: precaución incluso en días nublados

A pesar de la nubosidad, la radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles moderados, especialmente durante las horas centrales del día. Se recomienda el uso de protector solar, gafas con filtro UV y sombrero o gorra, incluso con cielo nublado.

Recomendaciones generales

Este sábado, la Costa disfrutará de estabilidad en Portoviejo y Manta, mientras que Guayaquil enfrentará lluvias dispersas que podrían afectar la movilidad. En la Sierra, Cuenca y Quito tendrán lluvias intermitentes, por lo que se aconseja portar paraguas y ropa impermeable. Mantenerse hidratado y protegido de la radiación solar permitirá aprovechar la jornada con comodidad y seguridad.

En resumen, el sábado 23 de agosto presentará un clima variable en todo el país, con lluvias aisladas en Quito, Cuenca y Guayaquil, mientras que Portoviejo y Manta mantendrán estabilidad, cielos nublados y temperaturas agradables.

