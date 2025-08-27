Clima en Ecuador este miércoles 27 de agosto: lluvias en la Sierra y sol en la Costa

El clima en Ecuador para este miércoles 27 de agosto mostrará un marcado contraste entre la Costa y la Sierra. Las ciudades costeras disfrutarán de cielos despejados o parcialmente soleados y temperaturas cálidas. Mientras que en la Sierra se prevén lluvias aisladas, nubosidad y temperaturas frescas, especialmente en Cuenca, donde la probabilidad de precipitaciones será más elevada.

Costa: sol y clima agradable

En Portoviejo, se espera un día parcialmente soleado, con temperaturas entre 21 y 30 °C y 0 % de probabilidad de lluvias, ideal para actividades al aire libre y recreativas.

Manta tendrá un panorama soleado, con máximas de 28 °C y sin lluvias previstas, lo que permitirá disfrutar de la playa y el turismo en la zona.

En Guayaquil, la jornada será similar, con cielo despejado, temperaturas entre 21 y 31 °C y ausencia de precipitaciones, favoreciendo las actividades comerciales, recreativas y de movilidad urbana.

Sierra: lluvias y nubosidad predominante

En Quito, las lluvias se harán presentes con una probabilidad del 45%, cielo nublado y temperaturas de 10 a 21 °C. Se prevén lloviznas dispersas principalmente en horas de la tarde, por lo que se recomienda portar paraguas y ropa impermeable.

Cuenca registrará un día más lluvioso, con 55% de probabilidad de precipitaciones, cielo cubierto y temperaturas entre 10 y 17 °C. Las lluvias intermitentes podrían presentarse desde la mañana hasta la tarde. Acompañadas de un ambiente fresco y húmedo que requerirá precaución al desplazarse por la ciudad.

Radiación solar: cuidado a pesar de la nubosidad

Aunque la Sierra presentará lluvias y nubosidad, la radiación ultravioleta (UV) será moderada, mientras que en la Costa, con cielos despejados, alcanzará niveles altos. Se recomienda aplicar protector solar, usar gafas con filtro UV y cubrirse con sombrero o gorra para proteger la piel y los ojos, incluso en días nublados.

Recomendaciones generales

El clima será ideal para actividades al aire libre en la Costa, con cielos soleados y temperaturas agradables. En la Sierra, especialmente en Cuenca y Quito, se aconseja llevar paraguas o impermeable y vestir ropa abrigada, debido a la frescura y las lluvias intermitentes. Mantenerse hidratado y protegido del sol permitirá aprovechar el día con comodidad y seguridad.

En resumen, el miércoles 27 de agosto se perfila como un día de contrastes climáticos en Ecuador, con sol y calor en la Costa y lluvias con temperaturas frescas en la Sierra. Especialmente en Cuenca, donde la población deberá tomar precauciones para sus actividades al aire libre.