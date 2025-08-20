Clima en Ecuador este miércoles 20 de agosto: estabilidad en la Costa y ligeras lluvias en la Sierra

El clima en Ecuador para este miércoles 20 de agosto se presenta con un marcado contraste entre la Costa, donde predominará la estabilidad y cielos nublados sin lluvias. La Sierra, que registrará temperaturas frescas con probabilidad de precipitaciones aisladas en algunas ciudades. Las condiciones meteorológicas permitirán que en gran parte del país las actividades se desarrollen con normalidad, aunque en la región interandina será conveniente tomar precauciones ante posibles lloviznas.

Costa: cielo nublado y ausencia de lluvias

Las principales ciudades de la Costa ecuatoriana experimentarán un ambiente estable, con temperaturas cálidas y sin probabilidad de precipitaciones. En Portoviejo, se esperan temperaturas entre 21 y 29 °C, con cielo nublado y 0 % de posibilidad de lluvias, un panorama similar al de Manta, donde el termómetro marcará entre 20 y 27 °C, también con nubosidad y sin lluvias previstas.

En Guayaquil, la ciudad más poblada del país, el día transcurrirá bajo un cielo nublado, con temperaturas que oscilarán entre 21 y 30 °C, y sin probabilidades de precipitaciones. Estas condiciones resultan favorables para las actividades urbanas y comerciales, aunque la humedad relativa se mantendrá elevada, lo que puede generar sensación de bochorno durante las horas centrales del día.

Sierra: contrastes entre sol, nubes y lluvias dispersas

En la región interandina, las condiciones serán más variables. Quito registrará un cielo parcialmente soleado, con temperaturas entre 8 y 20 °C y una probabilidad de lluvias del 25 %, principalmente en horas de la tarde. Este escenario permitirá disfrutar de momentos soleados, aunque se recomienda llevar paraguas o impermeable por precaución.

En Cuenca, la jornada se caracterizará por cielos nublados, temperaturas que irán de 9 a 20 °C. La probabilidad de lluvias es del 15 %, lo que sugiere un ambiente fresco. Con escasas posibilidades de precipitaciones, pero con cielos grises durante gran parte del día.

Radiación solar: niveles moderados en la Sierra y elevados en la Costa

A pesar de la nubosidad que predominará en la Costa y en varias ciudades de la Sierra. La radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles moderados a altos, sobre todo al mediodía. Por ello, se recomienda a la ciudadanía el uso de protector solar, gafas con filtro UV y prendas que protejan la piel, especialmente en Quito y Cuenca, donde la altitud incrementa la exposición a los rayos solares.

Recomendaciones generales para el miércoles

En la Costa, el clima será propicio para actividades al aire libre, con la ventaja de no tener lluvias en el panorama. Mientras en la Sierra, aunque la probabilidad de lluvias es baja a moderada. Se aconseja estar preparados para lloviznas aisladas y llevar un abrigo ligero debido a las temperaturas frescas.

En resumen, el miércoles 20 de agosto será una jornada estable en gran parte del país, con cielos nublados en la Costa. Y un clima más variable en la Sierra, donde el sol y las nubes se alternarán con posibilidades reducidas de lluvia.