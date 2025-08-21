COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Servicios

Clima en Ecuador este jueves 21 de agosto: sol en la Costa y probabilidad de lluvias aisladas en la Sierra

Conoce el clima en Ecuador para este jueves 21 de agosto y disfruta de un día soleado en la Costa y fresco en la Sierra.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Clima en Ecuador este jueves 21 de agosto: sol en la Costa y probabilidad de lluvias aisladas en la Sierra
La costa tendrá un buen día con cielos despejados y el calor del sol.
Clima en Ecuador este jueves 21 de agosto: sol en la Costa y probabilidad de lluvias aisladas en la Sierra
La costa tendrá un buen día con cielos despejados y el calor del sol.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

El clima en Ecuador para este jueves 21 de agosto se caracterizará por condiciones estables y soleadas en la Costa, mientras que en la Sierra se prevé un ambiente fresco con nubosidad variable y posibilidad de lluvias aisladas. Las condiciones favorecerán las actividades al aire libre en buena parte del territorio, aunque en ciudades de la Sierra será conveniente tomar precauciones ante precipitaciones dispersas.

Costa: cielos despejados y temperaturas cálidas

En Portoviejo, se espera un día soleado, con temperaturas entre 20 y 30 °C y 0 % de probabilidad de lluvias, lo que permitirá realizar actividades recreativas y deportivas sin inconvenientes.

Manta también disfrutará de un panorama similar, con temperaturas que oscilarán entre 20 y 28 °C, cielo soleado y ausencia de lluvias.

Guayaquil será la ciudad más cálida de la Costa, con temperaturas de 20 a 31 °C, cielo despejado y 0 % de probabilidad de precipitaciones, lo que favorecerá el turismo, las actividades comerciales y la movilidad urbana.

Sierra: clima fresco y posibilidad de lluvias aisladas

En Quito, las temperaturas se moverán entre 8 y 20 °C, con cielo parcialmente soleado y una probabilidad de lluvias del 30 %, principalmente en horas de la tarde. Estas lluvias serán ligeras y dispersas, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeable por precaución.

En Cuenca, el clima será fresco, con temperaturas entre 7 y 21 °C, cielo parcialmente soleado y 20 % de probabilidad de lluvias. Esto sugiere que la mayor parte del día se mantendrá estable, pero con la posibilidad de lloviznas aisladas hacia la tarde.

Radiación solar: protección necesaria en todo el país

A pesar de la nubosidad en algunas zonas de la Sierra, la radiación UV alcanzará niveles moderados a altos. Especialmente en ciudades de altura como Quito y Cuenca, así como en la Costa con cielos despejados. Se recomienda aplicar protector solar, usar gafas con filtro UV y cubrirse con sombrero o gorra para proteger la piel y los ojos.

Recomendaciones generales

El jueves 21 de agosto será ideal para disfrutar de actividades al aire libre en la Costa, con cielos soleados y temperaturas cálidas. En la Sierra, aunque la jornada será mayormente estable, la probabilidad de lluvias aisladas en Quito y Cuenca requiere precaución al planificar actividades. Mantenerse hidratado y protegido de la radiación solar permitirá aprovechar el día de manera segura y cómoda.

En resumen, el país experimentará un día mayormente estable, con sol y temperaturas agradables en la Costa y un ambiente fresco y parcialmente soleado en la Sierra, con mínimas posibilidades de lluvias dispersas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Presidente Daniel Noboa dispuso que los jueces de la Corte Constitucional desalojen el edificio donde funciona la CC, pero la medida queda sin efecto

Clima en Cuenca este jueves 21 de agosto: parcialmente soleado y temperaturas agradables

Cienciano con Garcés cae 0-2 ante Bolívar y queda eliminado de la Sudamericana

Clima en Ecuador este jueves 21 de agosto: sol en la Costa y probabilidad de lluvias aisladas en la Sierra

Propuesta de matrimonio se vuelve viral luego de que volcán entrara en erupción en plena propuesta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Presidente Daniel Noboa dispuso que los jueces de la Corte Constitucional desalojen el edificio donde funciona la CC, pero la medida queda sin efecto

Clima en Cuenca este jueves 21 de agosto: parcialmente soleado y temperaturas agradables

Cienciano con Garcés cae 0-2 ante Bolívar y queda eliminado de la Sudamericana

Clima en Ecuador este jueves 21 de agosto: sol en la Costa y probabilidad de lluvias aisladas en la Sierra

Propuesta de matrimonio se vuelve viral luego de que volcán entrara en erupción en plena propuesta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Presidente Daniel Noboa dispuso que los jueces de la Corte Constitucional desalojen el edificio donde funciona la CC, pero la medida queda sin efecto

Clima en Cuenca este jueves 21 de agosto: parcialmente soleado y temperaturas agradables

Cienciano con Garcés cae 0-2 ante Bolívar y queda eliminado de la Sudamericana

Propuesta de matrimonio se vuelve viral luego de que volcán entrara en erupción en plena propuesta

Apnea social: cómo los fines de semana pueden afectar tu sueño y tu salud

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO