Clima en Cuenca para el 7 de agosto: cielo mayormente despejado, frío matinal y sin lluvias

Un día despejado y con amplitud térmica marcará el clima de este jueves en Cuenca. La ciudad se prepara para un amanecer muy frío, con temperaturas cercanas a los 4 °C, que contrastarán con una tarde más cálida, donde el termómetro podría alcanzar los 21 °C. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) prevé una probabilidad de lluvia baja, del 10%, por lo que no se esperan precipitaciones importantes a lo largo del día.

Las condiciones del clima permitirán el desarrollo normal de las actividades diarias, tanto en la zona urbana como en los sectores rurales del cantón. Sin embargo, el frío matinal podría sentirse con mayor intensidad en zonas elevadas, por lo que se recomienda abrigarse bien durante las primeras horas del día. El cielo despejado y la baja humedad relativa favorecerán la visibilidad y el tránsito por carretera.

Clima similar en la Sierra, más nubosidad en la Costa

En la capital del país, Quito, el pronóstico es también mayormente favorable. Se espera un día soleado con temperaturas que irán de los 6 °C a los 19 °C, aunque existe una probabilidad del 30% de lluvias leves en la tarde.

Mientras tanto, en la región litoral, la situación es distinta. En Portoviejo, el clima estará parcialmente nublado, con temperaturas entre 21 °C y 28 °C, y una posibilidad de lluvia del 30%.

En Guayaquil, la jornada se prevé con nubosidad y calor, alcanzando los 30 °C como máxima y con una probabilidad de precipitación del 25%. Por su parte, Manta experimentará un día nublado pero sin lluvias, con temperaturas que oscilarán entre los 21 °C y 27 °C.

Recomendaciones para Cuenca

Ante el descenso de temperatura en horas de la madrugada, se sugiere el uso de ropa abrigada. Además, con el cielo despejado y mayor radiación solar en horas del mediodía, es recomendable utilizar protector solar y mantenerse hidratado. Aunque el riesgo de lluvias es bajo, es prudente mantenerse informado a través de los canales oficiales del INAMHI.